Cloppenburg Lautes Brüllen, fast schon wütendes Schreien, bunte Plakate, rhythmisches Klatschen: Schülerdemo am Freitagmorgen in Cloppenburg. Ein ungewöhnlicher Anblick und eine nicht alltägliche Geräuschkulisse in der sonst so stillen Kreisstadt.

180 zumeist junge Demonstranten hatten sich wieder im Zeichen der weltweiten Protestaktion „Fridays for Future“ versammelt, um gegen die aktuelle Klimapolitik auf die Straße zu gehen und zum Handeln aufzufordern. Gerade im Hinblick auf die Europawahl am Sonntag wollten die Organisatoren für einen Politik- und Paradigmenwechsel werben, sagten Hanna Ha Minh und Emilie Bayer vom Organisations-Team. Obwohl die beiden mehr Resonanz wahrgenommen hatten, waren an diesem Freitag weniger Demonstranten auf der Straße als bei der Premiere im März – damals waren es laut Polizei etwa 300. Teilnehmer kamen aus den Landkreisen Vechta, Cloppenburg und dem Emsland.

„Ich bin hier, weil ich ein Zeichen für die Europawahl setzen möchte“, sagte Sarah. Die 18-jährige Abiturientin war mit drei Freundinnen aus Vechta beziehungsweise Dinklage angereist – alle gehen am Sonntag wählen. „Es regt mich auf, dass es so ein großes Thema ist, aber niemand etwas macht“, findet ihre Freundin Ilka. „Kein Mensch kümmert sich um die Zukunft. Deswegen ist es wichtig, etwas zu machen“, ergänzte Hannah.

„Ich möchte eine Welt, in der ich auch in der Zukunft ordentlich leben kann“, findet Peter. Der 16-Jährige besucht die Oberschule in Garrel und hatte den Unterricht sausen lassen – seinen Eltern wollte er im Nachhinein von seinem Protest erzählen. Der Schüler möchte sich später nicht von seinen Kindern vorwerfen lassen, dass er nichts fürs Klima getan hat, als es noch möglich war.

Weniger Plastik im Alltag, mehr mit dem Rad fahren, Erdbeeren aus der Region kaufen – so will Max das Klima schützen. Der 15-jährige Schüler vom ULF hat ebenfalls die Schule ausfallen lassen, um bei der Demo dabei zu sein. Gegen günstiges Fleisch aus der Massentierhaltung spricht sich sein 16-jähriger Mitschüler Lukas aus. Die Jugendlichen würden auch im Alltag auf das Klima achten, sagen sie.

„Unsere Fußabdrücke sollten zu Wäldern werden, statt Wüsten zu hinterlassen, und sie sollten keine Meere voller Plastik hinterlassen, sondern Meere voller Fische und Korallen“, forderte Lina aus Lutten bei der Kundgebung vor dem Rathaus. Jeder müsse bei sich selbst anfangen, sagte die Gymnasiastin vom Antonianum in Vechta. Aber auch die Politik müsse mitziehen – als Beispiel forderte sie eine Plastiksteuer.

Dass bei allem privaten Engagement etwas von der Politik kommen müsse, forderte auch Nils. „Noch werden wir nicht ernstgenommen. Aber wenn wir weiter freitags aus der Schule wegbleiben, werden wir ernstgenommen“, sagte der Schüler. Seiner Meinung nach würden die Europawahlen zu Klimawahlen, denn „dieses Parlament ist das letzte, das noch etwas ändern kann“.

Dr. Irmtraud Kannen, Stadt- und Kreistagsmitglied der Grünen in Cloppenburg, hatte sich gemeinsam mit ihren Parteikollegen Michael Jäger (Stadtrat) und Fabian Wesselmann (Kreistag) der Demo angeschlossen. Auch sie sprach zu den Demonstranten und wies darauf hin, dass man sich auch vor Ort für eine Agrar- und Verkehrswende einsetzen könne – beispielsweise im Verein Verkehrswende Cloppenburg-Emsland.

