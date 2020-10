Fußball in Cloppenburg: Kunstrasenplatz für Galgenmoor und E’feld?

Cloppenburg Das Dauerthema „Welcher Verein bekommt einen Kunstrasenplatz in Cloppenburg?“ hat sich nun offenbar erledigt. Die CDU/FDP/Zentrum-Gruppe werde sowohl den Antrag des TuS Emstekerfeld als auch den von BW Galgenmoor unterstützen, erklärte Fraktionsvorsitzender Hermann Schröer am Donnerstag auf Nachfrage unserer Redaktion im Anschluss an ein Gruppentreffen am Mittwochabend.

Wie berichtet, steht pro Platz eine Fördersumme von 412 500 Euro von der Stadt im Raum. 300 000 Euro gibt der Landkreis, und 37 500 Euro muss der jeweilige Verein aufbringen. Der TuS Emstekerfeld soll nach den Vorstellungen der CDU/FDP/Zentrum-Gruppe den städtischen Zuschuss bereits in diesem Jahr erhalten, BW Galgenmoor ist dann im kommenden Jahr dran. Beide Vereine – so Schröer weiter – hätten bereits beim Landkreis einen Antrag auf Förderung durch das Sonderprogramm gestellt.

Die nun festgelegte Reihenfolge – erklärte Schröer – sei nicht nur eine Bauchentscheidung gewesen. Der TuS Emstekerfeld habe sich bereits sehr früh mit der Materie auseinandergesetzt.

Der sich zurzeit im Insolvenzverfahren befindliche BV Cloppenburg hatte ebenfalls einen Antrag auf Schaffung eines Kunstrasenplatzes im städtischen Stadion an der Friesoyther Straße gestellt. Doch die existenziellen Schwierigkeiten des BVC hätten die Gruppe bewogen, dem Traditionsverein den Zuschlag zu verweigern. Man brauche dazu Vereine, die „auf soliden Füßen“ stünden, so Schröer. Und die Stadt selbst solle möglichst nicht als Bauherr eines Kunstrasenplatzes im Stadion auftreten, da sie dann die vollen Kosten und die Bewirtschaftung übernehmen müsse. Gleichwohl – so Schröer – hätte ein Kunstrasenplatz im Stadion in Verbindung mit dem Mehrgenerationenpark durchaus Charme gehabt.

Der Fraktionschef zeigte sich optimistisch, dass seine Gruppe, die gemeinsam mit dem Bürgermeister über 19 der insgesamt 38 Stimmen verfügt, für ihren Vorschlag in der Ratssitzung am 2. November eine Mehrheit bekommt.