Cloppenburg Das Parken in Cloppenburg ist künftig auch an Samstagen kostenpflichtig: Ab dem 1. Januar 2020 werden Autofahrer dann von 9 bis 18 Uhr auf den städtischen Parkplätzen zur Kasse gebeten. Die Automaten und das Handyparken werden entsprechend nach und nach umgestellt, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Aktuell muss nur montags bis freitags zwischen 9 und 18 Uhr ein Parkschein gezogen werden. Die halbe Stunde kostet 50 Cent.

Das Kurzzeitparken (15 Minuten) bleibt weiterhin kostenlos. Dafür kann auf städtischen Parkplätzen die Parksanduhr genutzt werden. Bürger können diese für einen Selbstkostenbeitrag von drei Euro im Bürgeramt Cloppenburg kaufen.

Die Anpassung der Parkgebühren hatte der Rat der Stadt Cloppenburg in seiner Sitzung am 28. Oktober 2018 beschlossen, um die Parkplatzsituation zu verbessern. In einem ersten Schritte seien außerdem für das Vorhaben „familiengerechte Kommune“ 13 Familien-Stellplätze in Innenstadtnähe eingerichtet worden. Mit einer Breite von 3 bis 3,25 Metern lösen diese Plätze die Probleme, die enge Standardparkplätze (2,50 bis 2,75 Meter) für Familien bieten, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Für Eltern sei es laut Stadt zum Beispiel schwierig, ihre Kinder anzuschnallen und dabei gleichzeitig aufzupassen, mit der Tür kein nahestehendes Auto zu beschädigen, oder mit dem Kinderwagen zu rangieren.

In der familienfreundlichen Kommune Cloppenburg sind diese Familien-Stellplätze auf dem Bürgermeister-Heukamp-Parkplatz (Höhe Stadttor-Passage), auf dem Bürgermeister-Winkler Parkplatz (Höhe „Am Capitol“), auf dem Parkplatz hinter der Post und auf dem Parkplatz Pingel-Anton eingerichtet worden, heißt es in der städtischen Mitteilung weiter.