Cloppenburg Der internationale Gedenktag „NEIN zu Gewalt gegen Frauen und Mädchen“ am heutigen Montag, 25. November, ist weltweit zum Symbol geworden, sich gegen Unrecht an Frauen und Mädchen zu wehren. Auch in diesem Jahr wird in zahlreichen Städten und Gemeinden des Landkreises Cloppenburg aus diesem Anlass die blaue Fahne „frei leben – ohne Gewalt“ gehisst.

Organisiert wird die Fahnenaktion von den Gleichstellungsbeauftragten der Kommunen und der Frauenberatung bei Bedrohung und Gewalt/BISS des Deutschen Roten Kreuzes Kreisverband Cloppenburg e.V.. Unterstützung erhält sie zusätzlich von einem breiten Bündnis aus Beratungsstellen, Ämtern, Polizei und Vertretern der Justiz. Durch die bundesweite Fahnenaktion von „Terre des Femmes“ soll ein sichtbares Zeichen gegen Gewalt gesetzt werden. Sie steht für ein freies und selbstbestimmtes Leben von Frauen und Mädchen in der ganzen Welt.

Vor Ort haben sich die mit dem Thema häusliche Gewalt befassten Institutionen vor einem Jahr zum Netzwerk „Häusliche Gewalt“ zusammengeschlossen, um einen intensiven Austausch und Kooperationen zu ermöglichen. „Bessere Vernetzung ist vor allem bei akuten Gefährdungslagen zielführend, um die Opfer häuslicher Gewalt noch intensiver, individueller und umfangreicher unterstützen zu können“, beschreibt Kriminaloberkommissar Andreas Bonk, zuständig für Kriminalprävention bei der Polizeiinspektion Cloppenburg-Vechta und Mitinitiator des Netzwerkes, einen Teil der gemeinsamen Arbeit.

„Gewalt droht Frauen oft gerade dort, wo sie sich besonders geborgen fühlen: zu Hause“, beschreibt die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Cloppenburg, Dr. Christina Neumann die Situation. Das Ausmaß an häuslicher Gewalt gegen Frauen – auch im Landkreis Cloppenburg – verdeutliche die Zahl von rund 500 Fällen, die im Jahr 2018 polizeilich bekannt wurden.

Das Thema „Gewaltfreies Leben für Migrantinnen“ und die damit verbundenen Herausforderungen greifen die Integrationslotsen im Landkreis Cloppenburg in einer öffentlichen Kooperationsveranstaltung am Montag, 2. Dezember, zwischen 17 und 20 Uhr auf. Veranstaltungsort ist in der Cafeteria des St.-Josefs-Hospitals, Krankenhausstraße 13 in Cloppenburg.

An der Veranstaltung „Gewaltfreies Leben für Migrantinnen“ beteiligt sind die Frauenberatung bei Bedrohung und Gewalt des Deutschen Roten Kreuzes Kreisverband Cloppenburg, der bundesweite Dachverband der Migrantinnenorganisationen DaMigra, die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises und das Netzwerk ProBeweis.