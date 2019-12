Cloppenburg Der Ortsverband Cloppenburg im Sozialverband VdK Niedersachsen-Bremen hat jetzt während der Generalversammlung im Cloppenburger Saal Taphorn eine positive Bilanz gezogen. Im Mittelpunkt des Treffens, zu dem die Vorsitzende Rita Meyer aus Emstek 130 Besucher begrüßte, standen ein Rückblick auf zahlreiche Aktivitäten sowie die Ehrung von zahlreichen Mitgliedern für vieljährige Treue zum VdK.

In ihrem Jahresbericht hob die Vorsitzende steigende Mitgliederzahlen hervor, die im Ortsverband Cloppenburg mit nunmehr 1033 einen Rekord erreicht hätten. Der VdK setze sich für soziale Gerechtigkeit ein und vertrete die sozialpolitischen Interessen seiner Mitglieder. „In sozialrechtlichen Angelegenheiten – etwa bei den Themen Behinderung, Pflege, Rente oder der Beantragung einer Reha – erhalten die Mitglieder nötigenfalls Unterstützung“, sagte die Vorsitzende.

Kreisgeschäftsführerin Nora Parakenings ging auf den Umbau und die Modernisierung der Geschäftsstelle an der Beethovenstraße ein. Die neuen Geschäftsräume ermöglichten nunmehr eine individuelle Beratung der fast 6500 Mitglieder im Kreis. Hintergrund der Neugestaltung sei die steigende Anzahl von Mitgliedern. „Von uns aus ist das natürlich positiv zu bewerten, andererseits zeigt der große Beratungsbedarf aber auch deutlich, dass in unserem Land nicht alles in Ordnung ist und viele Menschen Hilfe und Unterstützung benötigen, um ihr Recht durchsetzen zu können“, war die Geschäftsführerin überzeugt.

Irmgard Flerlage aus Cloppenburg hat dem VdK 50 Jahre die Treue gehalten. Manfred Rensen (Cloppenburg) gehört dem Sozialverband 40 Jahre an. Weitere Ehrungen: 25 Jahre: Otto Willen, Bernhard Klose, Alfred Gövert, Ingrid Wilgen, Marlies Bramlage, Horst Janssen, Hildegard Ovelgönne (alle Cloppenburg), Gerhard Weiser, Bernard Rolfes, Berta Abeln, Aloys Schönigt (alle Cappeln), Josef Hellmann, Essen. 10 Jahre: Hermann Plaggenborg, Vilas Araujo Juan, Marina Laufs, Georg Büssing, Hannelore Engelmann, Karl-Heinz Schwan, Angelika Köhler, Helmut Willenborg, Jörg Mieck, Hedwig Vaske, Dieter Klinker, Alexander Morasch (alle Cloppenburg), Walter Stallmann, Paul Middendorf, Johann Holzum, (alle Cappeln), Alfons Zwirchmair und Rainer Gerdes (beide Lastrup), Dietrich Thoben, Birte Thoben, Christa Lager (alle Höltinghausen), Margret Jansen, Sögel, Günter Plötz, Waltraud Plötz, Uwe Vehlow (alle Hoheging), Thomas Middeke, Clemens Faske, Monika Faske (alle Emstek), Werner Irmer, Halen.