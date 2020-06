Gewerbesteuerschätzungen: Zwei Mio. Steuerausfall in zwei Monaten

Cloppenburg Erstmals hat Bürgermeister Dr. Wolfgang Wiese über die Höhe der Steuerausfälle gesprochen, die Cloppenburg während der Coronakrise ereilen könnten. In den Monaten April und Mai seien der Stadt nach ersten Schätzungen Gewerbesteuern von rund zwei Millionen Euro weggebrochen, sagte der Verwaltungschef am Dienstagnachmittag am Rande des ersten Spatenstichs für die neue Kindertagesstätte an der Eisenhutstraße.

Um auf die Ausfälle reagieren zu können, war bereits Mitte Mai im vertraulich tagenden Verwaltungsausschuss eine Streichliste mit städtischen Vorhaben vorgelegt worden. Aus Politikkreisen verlautete, dass es sich um rund 6,8 Mio. Euro handelt.

Zurück zur neuen Kindertagesstätte: Auf dem rund 3647 Quadratmeter großen Grundstück startet in Cloppenburg somit – neben der Kita an der Emsstraße im Stadtteil Galgenmoor – bereits der zweite Neubau einer Kindertagesstätte in diesem Jahr. Das Investitionsvolumen für die Kindertagesstätte in massiver Bauweise liegt bei rund 3,3 Millionen Euro. Die Betreuungszeiten der jeweiligen Gruppen werden nach dem bestehenden Bedarf zum Eröffnungszeitpunkt 2021 festgelegt.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

NWZonline-Newsletter Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

In der neunten städtischen Betreuungseinrichtung wird Platz für drei Kindergartengruppen mit jeweils 25 Plätzen und zwei Krippengruppen mit jeweils 15 Plätzen sein. Auf rund 1100 Quadratmetern kann zukünftig in einer kindgerechten Umgebung gemeinsam gespielt und getobt werden. Dazu bietet ein Außenbereich mit einer Spielfläche auf circa 1461 Quadratmetern die Möglichkeit, viel Zeit an der frischen Luft zu verbringen.

„Wir freuen uns sehr, dass uns die aktuelle Ausnahmesituation keinen Strich durch die Rechnung gemacht hat und wir pünktlich mit dem Bau einer weiteren Kindertagesstätte beginnen können“, erklärte Bürgermeister Wiese. Gerade im Bereich um die Eisenhutstraße – Stichwort „Alte Kämpe“ – habe sich Cloppenburg in den vergangenen Jahren enorm weiterentwickelt.

In den Neubaugebieten hätten bereits viele Familien ihr neues Zuhause gefunden, so Wiese. Ihnen biete die neue Kita zukünftig eine nahe gelegene Betreuungsoption.