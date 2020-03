Cloppenburg Ehrenmord, Gewalt an Frauen, das Leben zwischen der „alten“ Kultur und der neuen Welt – ersteres Schlagwort ist zwar in Cloppenburg kein Thema, die anderen beiden aber sehr wohl. Das berichten Nahla Kanjo, Mitarbeiterin des Cloppenburger Familienbüros, die städtische Gleichstellungsbeauftragte Irene Keller und Kirsten Bruns, die den Frauennotruf in Cloppenburg aufgebaut und bis 2018 geleitet hat.

Und genau deswegen haben die drei Frauen ein Frauenfrühstück für den kommenden Dienstag, 8. März, organisiert, bei dem auch der Film „Nur eine Frau“ gezeigt wird. Alle drei genannten Aspekte werden darin thematisiert. Eingeladen sind 15 Frauen mit Migrationshintergrund, die sich unter dem Dach des Familienbüros regelmäßig treffen.

Anlass für die Veranstaltung ist der Internationale Frauentag, der am 8. März begangen wird. „Ich wollte auch mal Themen ansprechen, die nicht unbedingt salonfähig sind. Bei so etwas wie ungleicher Bezahlung kann man auf die Straße gehen und darüber reden. Gewalt aber beispielsweise wird vom Tisch gewischt, da redet man nicht drüber. Wir wollen Flagge zeigen. Denn das gehört auch zu Frauenrechten – und zu Menschenrechten“, sagt Keller.

Dass Gewalt auch in Cloppenburg ein sensibles Thema ist, das sich durch alle Bildungsschichten und durch alle sozialen Kreise zieht, weiß Kirsten Bruns. Sie arbeitete von 1999 an beim Frauennotruf in Cloppenburg und hat viele Familien begleitet. Für sie ist der Film, der am 9. Mai 2019 in die Kinos kam, immer noch sehr aktuell: „Egal, wie alt der Film ist – er verliert nicht an Sprengstoff.“

Das Drama beruht auf dem Ehrenmord an der türkisch-kurdischen Berlinerin Hatun Sürücü, die am 7. Februar 2005 von ihrem Bruder erschossen wurde. Denn sie hatte sich – zumindest laut ihrer Familie – zu sehr der westlichen Lebensweise angepasst und damit der Familie Schande gebracht.

„Wer hierherkommt, möchte hier leben und die Kultur akzeptieren. Aber er ist auch gebunden an seine ,alte’ Kultur. Das ist die Herausforderung von gelungener Integration und die Zwickmühle der Migranten, die gut in dem Film dargestellt wird“, beschreibt Bruns ein Thema des Dramas.

Und dieses dürfte den Frauen, die an dem Frühstück teilnehmen, bestens bekannt sein. „Auch diese Frauen sind den Weg gegangen. Die Migrantinnen kennen die Zwickmühle, aus einem anderen Land zu kommen und sich hier einzufügen“, berichtet Nahla Kanjo aus ihrer Arbeit im Familienbüro und im Austausch mit den Frauen.

Größte Schwierigkeit bei der Integration sei die Sprache, berichtet Kanjo. Aber dank der Gruppe, die vor elf Jahren vom Familienbüro ins Leben gerufen wurde, und der regelmäßigen Treffen würden viele Frauen den Ehrgeiz entwickeln, Deutsch zu lernen. Denn sie sehen, welche Erfolge andere Frauen erreichen – und eifern ihnen nach.

„Von der Sprache hier sind die Frauen schon sehr weit. Auch in anderen Dingen – was den Führerschein angeht oder einen Job – haben sich die Frauen gut entwickelt“, bericht Keller. So gelinge Integration immer besser. Eine Frau beispielsweise kam neu in die Gruppe, lebte schon acht Jahre lang in Deutschland. Sie konnte aber noch nicht einmal ihren Namen schreiben. Durch die Gruppe packte sie der Eifer. Mittlerweile hat sie einen Führerschein und absolviert eine Berufsausbildung. Einige Frauen würden die deutsche Staatsangehörigkeit beantragen.

Auch nach den Anschlägen in Hanau – im Gedenken an die Opfer hatten sie vergangene Woche im Rathaus eine Backaktion gestartet – fühlen sich die Frauen nicht unsicherer, berichtet Kanjo. „Sie fühlen sich hier aufgenommen, wenn sie sich selber anstrengen – und das tun sie auch.“

Sich anstrengen, ohne aber dafür fair entlohnt zu werden. Darauf macht die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) zum Internationalen Frauentag aufmerksam. Frauen im Landkreis Cloppenburg verdienen, wenn sie Vollzeit arbeiten, 2139 Euro brutto, Männer 2861 Euro. Die NGG beruft sich dabei auf aktuelle Zahlen der Bundesagentur für Arbeit.

Und tatsächlich hat Irene Keller in ihrem Berufsalltag immer wieder mit Lohnungleichheit zu tun. Die Frauen würden im Gespräch mit ihren Kollegen mitbekommen, dass sie trotz gleicher Arbeit weniger verdienen. „Die Frauen haben Angst vor Unruhe, wenn sie etwas sagen“, so Keller.

Häufig werde schon seit der Firmengründung vor vielen Jahrzehnten in den Unternehmen ungleich bezahlt. „Das hat der Senior eingeführt, und das zieht sich bis heute durch“, vermutet Keller. Ein Weg aus der Ungleichheit? Reden – mit dem Betriebsrat, dem Vorgesetzten, den Kollegen. Um den Austausch geht es dann auch beim Frauenfrühstück – denn das diesjährige Motto des Weltfrauentags ist „Jeder für Gleichberechtigung“.