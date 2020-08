Gruppe fordert mehr Ladesäulen

Cloppenburg Die CDU/FDP/Zentrum-Gruppe im Stadtrat will die Cloppenburger Wohngebiete flächendeckend mit Ladesäulen für Elektroautos ausrüsten. In einem ersten Schritt soll die Verwaltung die Einrichtung einer entsprechenden Ladeinfrastruktur prüfen, Experten einladen und Erkundigungen für geeignete Förderprogramme einholen. Das alles soll dem Fachausschuss zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt werden, heißt es in einem Antrag an Bürgermeister Dr. Wolfgang Wiese (CDU). Sofern erforderlich, soll darüber hinaus Geld in den Haushalt 2021 eingestellt werden.

Vor dem Hintergrund der zunehmenden Zahl an Elektrofahrzeugen auch in der Kreisstadt, müssten alle Bürger langfristig eine Ladesäule in einem Umkreis von 800 Metern erreichen können. Denn nicht jeder habe zu Hause eine Wallbox, außerdem gebe es auch viele Mieter, die keinen eigenen Parkplatz haben.