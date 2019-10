Cloppenburg Fahrradfahrer und Fußgänger können jetzt eine Pause am Ende der Straße Rosengärten einlegen. Der Cloppenburger Bürger Carl Leiber schlug es vor, Bürgerstiftung und Stadtverwaltung setzten es um: Nun gibt es eine Bank bei dem Fuß- und Radweg entlang der Umgehungsstraße.

Leiber hatte seinen Vorschlag bei der Cloppenburger Bürgerstiftung eingereicht, die ebenfalls angetan von der Idee gewesen sei und ohne große Überlegung eine entsprechende Bank gekauft habe, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung.

Auf unbürokratischem Wege wandte sich die Bürgerstiftung zudem an die Stadtverwaltung, um Hilfe für das Aufstellen der Bank zu erhalten. „Ich freue mich immer sehr, wenn Bürger sich für die Stadt engagieren und aus privater Richtung Initiative zeigen“, sagte Bürgermeister Dr. Wolfgang Wiese (CDU). So sei es für den Cloppenburger Bauhof selbstverständlich gewesen, dass dieser die Pflasterung des Untergrunds und den Transport sowie das Aufstellen der Bank übernehme.

Seit Montag hat die Bank nun ihren Platz im Grünen. „Ich werde am Wochenende direkt mit meiner Frau einen Spaziergang machen und mich hier zwischendurch ausruhen“, so Leiber bei der offiziellen Übergabe. „Das ist ein schönes Beispiel, wie auf unbürokratischem Wege etwas Schönes für Cloppenburg entstehen kann. So macht die Arbeit Spaß“, ergänzte Tobias Vaske von der Bürgerstiftung.