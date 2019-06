Cloppenburg Zur konstituierenden Sitzung begrüßte Bürgermeister Dr. Wolfgang Wiese die neuen Mitglieder des Jugendparlaments am Dienstagabend im Ratssaal. Er lobte noch einmal das große Interesse der Jugendlichen und die hohe Anzahl der Kandidaten, die sich für einen Sitz im Jugendparlament beworben haben. „21 Kandidaten wurden gewählt, jetzt kann es endlich losgehen, ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit“, sagte Bürgermeiste Dr. Wiese.

Doch bevor die ersten Ideen ausgetauscht werden konnten, mussten zunächst die Rahmenbedingungen geklärt werden. Nach der Pflichtbelehrung durch Bürgermeister Dr. Wiese stellten sich die Jugendlichen vor. Schnell wurde klar, dass Umwelt- und Klimaschutz für das neue Jugendparlament eine große Bedeutung haben. Auch für mehr Freizeitmöglichkeiten und ein besseres Image des Jugendparlaments wollen sie sich engagieren.

Ziele der Jugendlichen

Das Ziel ist klar: Jugendliche sollen wissen, dass es das Jugendparlament gibt und mit ihren Wünsche, Sorgen und Ideen aktiv an die Mitglieder herantreten. Zudem soll die Digitalisierung vorangebracht, Präventionsmaßnahmen für Drogen- und Alkoholkonsum ausgebaut und die Jugendlichen besser an die Politik herangeführt werden. Dass das Jugendparlament bereits ein wichtiger Baustein der Kommunalpolitik ist, zeigte das Interesse der Stadtratsfraktionen. Einige Stadtratsmitglieder waren gekommen, um der ersten Sitzung des Jugendparlaments als Zuschauer beizuwohnen.

Nach dem einstimmigen Zuspruch der Geschäftsordnung wurde der Vorstand des Jugendparlaments gewählt. Mit elf Stimmen wurde Hannes Deeken, Jahrgang 1999, zum neuen Vorsitzenden gewählt. An der ersten Sitzung konnte er nicht teilnehmen, hatte aber schon im Vorfeld sein Interesse am Vorsitz bekundet. Als stellvertretende Vorsitzende wurden im zweiten Wahlgang Verena Meyer (15 Stimmen) und Justus Hellmann (neun Stimmen) gewählt. Zum Schriftführer wurde Justin Backhaus benannt.

Zur Tat geschritten

Mit der Wahl des Vorstandes übergab Bürgermeister Dr. Wiese die Sitzungsleitung an die stellvertretende Vorsitzende Verena Meyer, die mit seiner Unterstützung durch die restliche Sitzung führte. Ihre erste Amtshandlung: Die Wahl der beratenden Mitglieder des Sozialausschusses durchführen. Emma Rathmann, Jarnithan Ravichandran und Hannah Fangmann werden zukünftig an den Sitzungen des Sozialausschusses teilnehmen. Da insgesamt nur zwei Sitze zur Verfügung stehen, werden sich die drei Mitglieder bezüglich der Teilnahme abstimmen.

Im vorletzten Tagesordnungspunkt wurden bereits erste Ideen ausgetauscht. So wird das Jugendparlament auch in diesem Jahr wieder am Familiennachmittag auf dem Mariä-Geburtsmarkt und dem Cityfest teilnehmen. Zur Gestaltung der Aktivitäten soll ein Arbeitskreis eingerichtet werden. Auch an Arbeitskreisen zu den Themenfeldern Umwelt und Werbung bestand Interesse.

Das neue Jugendparlament wird zukünftig in einem Rhythmus von sechs Wochen tagen. Jugendliche, die sich über das neue Gremium informieren möchten, Ideen Wünsche oder Sorgen haben, können sich an die Mitglieder wenden.