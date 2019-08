Cloppenburg Weihbischof Wilfried Theising blieb keine Antwort schuldig beim letzten Sommergespräch des Bildungswerkes. Moderatorin und Bildungswerksleiterin Ilona Heydt hatte alle Interessierten zu Kirchen- und Glaubensfragen eingeladen. Gut 30 Gäste konnte sie begrüßen.

Gleich die erste Frage zur Kirchensteuer und den Kirchenaustritten nahm in der Diskussion breiten Raum ein. Der Grund für die zahlreichen Austritte sei laut Weihbischof nicht die Kirchensteuer, vielmehr stellte er eine Entfremdung fest und wurde sehr deutlich: „Ja, wir haben eine Glaubenskrise.“

Vielfach seien konkrete Anlässe für einen Austritt ausschlaggebend, mutmaßte er und wies auf den Finanzskandal im Bistum Limburg hin. 1731 Menschen seien 2018 aus der Kirche im Offizialatsbezirk Oldenburg ausgetreten, diese blieben aber im Sinne des Evangeliums „unsere Brüder und Schwestern“. Trotz der relativen hohen Austrittszahlen sei eine deutliche Steigerung der Kirchensteuer zu verzeichnen gewesen. Zwei Drittel der Menschen zahlten keine Kirchensteuer, ein Drittel finanzieren 100 Prozent, so Theising.

Für eine Quotenregelung bei den Kitas sei er nicht zu gewinnen. „Diese sind nicht exklusiv für uns Katholiken da“, wurde er deutlich, „wir als Kirche haben einen Auftrag, das Land mitzugestalten, und das wollen wir mit aller Kraft tun“, versicherte er.

Die Diskussion um die Priesterinnenweihe werde seiner Meinung nach sehr emotional geführt. „Wir müssen aber die Diskussion zulassen“, sagte er und war damit konträr zur Meinung des ehemaligen Papstes Johannes Paul II. Es gehe bei der Diskussion auch nicht nur um die Priesterinnenweihe, sondern grundsätzlich um die Stellung der Frau in der Kirche. „Das ist eine zentrale Frage für die Zukunft der Kirche.“ Er wolle die Frauen nicht als Lückenbüßerinnen für den aktuellen Priestermangel „abgewertet“ sehen. Letztlich sei es keine Frage von Mann und Frau, sondern eine Frage der Glaubenshaltung.

Auch bei den Gemeindefusionen und Kirchenschließungen spielten Emotionen eine große Rolle. „Zentralismus gelingt nicht immer“, sagte er. So viel wie möglich solle man bei den Gemeinden lassen und so viel wie nötig zentralisieren, so der Weihbischof, der aus eigener Erfahrung im Dekanat Borken zwei Kirchen habe schließen müssen. „Das möchte ich nicht noch einmal erleben.“ Man verliere bei Kirchenschließungen nicht nur das Gebäude, sondern auch die Menschen, die sich damit verbunden fühlten. Als ein gelungenes Format bezeichnete der Weihbischof in seinem Schlusswort die Sommergespräche, es sei eine lockere und ungezwungene Art mit den Menschen zu diskutieren.