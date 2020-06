Kita-Plätze auch für Auswärtige?

Cloppenburg Bündnis 90/Die Grünen stellen am 8. Juli einen Antrag im Sozialausschuss der Stadt Cloppenburg zur Diskussion, in dem es um die „Vergabe von Plätzen in Cloppenburger Kindertagesstätten an Auswärtige“ geht. Damit wolle die Ratsfraktion die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessern.

Bisher sei der Wunsch von Eltern aus umliegenden Gemeinden nach einem Kitaplatz in der Stadt Cloppenburg als Einzelfall diskutiert und entschieden worden. Da es allerdings bis auf die Krippe beim Landkreis keine Betriebskindergärten in Cloppenburg gebe, sei der Wunsch nach Unterbringung eines Kindes in einer Cloppenburger Kita von Eltern, die zwar in Cloppenburg arbeiten, aber nicht hier wohnen, immer wieder Thema.

Um die Unterbringung von Kindern aus anderen Gemeinden zu regeln, solle die Stadt mit den Gemeinden eine Vereinbarung mit dem Ziel eines finanziellen Ausgleichs abschließen. Die Berufsbildenden Schulen würden ähnlich verfahren

Basierend auf einer Online-Diskussion argumentiert die Grünen-Politikerin Dr. Irmtraud Kannen zudem, die Gemeinden würden erst Angebote schaffen, wenn die „Nachfrage“ besteht. Die bessere Strategie sei, ein bedarfsgerechtes Angebot zu schaffen, auch auf die Gefahr hin, dass nicht sofort alle Plätze belegt werden. Aus der Erfahrung wisse man, dass Angebot die Nachfrage auslösen kann und nicht umgekehrt, heißt es in dem Antrag.