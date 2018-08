Cloppenburg Bei einer Gegenstimme hat der vertraulich tagende Verwaltungsausschuss im Rat der Stadt Cloppenburg am Montag die Begründung der Verwaltung für den Widerspruch gegen die Festsetzung der Kreisumlage 2018 gebilligt. Den eigentlichen Widerspruch hatte die Stadt bereits am 12. Juni eingelegt. Und auch Friesoythe – so wie viele andere Kommunen in ganz Deutschland auch in diesem Jahr – legte Widerspruch ein. Bekanntlich haben die Landkreise mit Ausnahme der Jagdsteuer keine eigenen Steuerquellen, finanzieren sich mit Hilfe von Schlüsselzuweisungen des Landes und vor allem mit einer Kreisumlage, die sie von den Kommunen kassieren.

„Es ist nicht ersichtlich, dass der Haushalt durch den Landkreis auf der Grundlage einer Abwägung der finanziellen Bedürfnisse des Landkreises und seiner Kommunen erstellt worden ist“, begründet Cloppenburg seinen Widerspruch. Neben dem Verstoß gegen Anhörungs- und Beteiligungspflichten moniert die Stadt auch die Höhe der Kreisumlage.

Dazu fühlt sich die Kreisstadt gleich dreimal benachteiligt. Für 2017 zahlte der Landkreis Cloppenburg 3,5 Mio. Euro für „Wirtschafts- und Sozialförderung“ aus. Das waren rund zwei Punkte der Kreisumlage. Für Cloppenburg bedeuteten damals zwei Punkte 710 000 Euro, gezahlt wurden aber nur 640 000 Euro. Maßstab war die Steuerkraft, es waren nicht die Schlüsselzuweisungen. Die Kreisumlage wird nach beiden Kriterien bemessen. Der Ausgleich sollte später folgen.

Für 2018 kam es aus Sicht der Stadt noch ungerechter für Cloppenburg. Ein 4,5 Mio.-Euro-Sonderprogramm (2,5 Punkte Kreisumlage) – zur „Förderung der Digitalisierung und Infrastruktur“ – wurde aufgelegt. Maßstab war zur Hälfte die Fläche. Cloppenburg umfasst nur 70 der mehr als 1 400 Hektar des Landkreises – Friesoythe beispielsweise allein 247 Hektar –, und folglich bekam die Stadt nur 574 000 Euro. 2,5 Punkte Kreisumlage ergaben damals für Cloppenburg für 2018 aber 935 000 Euro.

Der Landkreis habe die Zuwendungen nur gewährt, weil der Überschuss zu hoch gewesen sei, meint die Stadt. „Das ist ein Verstoß gegen den Grundsatz des finanziellen Gleichrangs.“ Der Landkreis sei auf die Aufnahme neuer Kredite nicht angewiesen, während die Stadt Cloppenburg in der Finanzplanung einen deutlichen Anstieg der Verschuldung ausweisen müsse.

Die jetzt von der CDU-Kreistagsfraktion angestrebte Senkung der Kreisumlage von 40 auf 38 Punkte sei auch deshalb kein Thema, weil auf diesem Wege nicht einmal die Nachzahlungen des Landes für 2018 weitergegeben würden, hieß es. Dazu kämen die im Frühjahr nachträglich gezahlten Beträge für 2017. Für diese kommunalen Schlüsselzuweisungen erhob der Landkreis zudem eine höhere Kreisumlage.

In ganz Deutschland gibt es in diesem Jahr Klagen gegen die Kreisumlage. Ob ein Widerspruchsverfahren möglich ist, wird von Experten bezweifelt. Aber der Landkreis Cloppenburg hat das ausdrücklich zugelassen.