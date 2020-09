Kommunalwahl: Wahlbereiche sollen auf den Prüfstand

Cloppenburg Die Schwierigkeiten bei der Kandidatensuche für die Kommunalwahl beschäftigte Die Unabhängigen aus Stadtrat und Kreistag nun auch bei ihrer Klausurtagung mit Vereinsmitgliedern. Eingeladen dazu waren auch potenzielle Kandidaten für die Kommunalwahl 2021, heißt es in einer Pressemitteilung der UWG.

Attraktiver machen

„Wir müssen Wege finden, eine Kandidatur für den Stadtrat so attraktiv wie möglich zu machen,“ so die einhellige Meinung aller Teilnehmer. Diskutiert wurde in diesem Zusammenhang auch die bei der Kommunalwahl bisher gewählte Aufteilung der Stadt Cloppenburg in zwei Wahlbereiche, den Wahlbereich Nord und den Wahlbereich Süd. „Ob es ein oder zwei Wahlbereiche sind, entscheidet der Rat, sobald der Wahltag und die Zahl der zu wählenden Abgeordneten bestimmt worden sind. Obwohl die zwei Wahlbereiche seit 1972 bestehen, ist die Aufteilung nicht in Stein gemeißelt“, erläuterte Jutta Klaus, Fraktionsvorsitzende der Unabhängigen im Rat der Stadt Cloppenburg.

„Jeder sollte von jedem gewählt werden können und zwar unabhängig davon, ob ein Kandidat im Süden oder Norden Cloppenburgs wohnt. Das macht eine Kandidatur für den Stadtrat attraktiv und trägt zur Chancengleichheit der Kandidatinnen und Kandidaten bei“, meint Ingo Götting, der bei der kommenden Kommunalwahl für die Unabhängigen antreten wird.

Unabhängig vom Ort

Vorteile liegen aber nicht nur bei den Kandidaten, sondern auch bei den Wählern. „Die Bürger sollten gezielt wählen können und zwar die Kandidatinnen und Kandidaten, die sie für engagiert, fähig und kompetent halten – unabhängig davon, wo sie wohnen“, findet Rita Kessing, Vorstandsvorsitzende der Unabhängigen.

Einig war man sich nach dem Treffen, dass Ratsmitglieder keine „Abgeordneten“ sind, die primär ihren Stadtteil zu vertreten haben, sondern die Interessen der gesamten Stadt. „Die Vorteile einer Zusammenlegung der Wahlbereiche liegen auf der Hand. Wir hoffen, dass wir für unseren Vorschlag im Rat eine Mehrheit finden können, denn wir brauchen die besten Köpfe im Rat und ein einfaches, transparentes Verfahren“, fasste Jutta Klaus das Ergebnis der Tagung zusammen.