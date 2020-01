Cloppenburg Um die Service-Qualität des Landkreises Cloppenburg zu verbessern, möchte die Gruppe Grüne/UWG im Kreistag eine Service-Garantie einführen. Dieses Thema soll auf die Tagesordnung des Kreisausschusses am 7. Januar und auf die des Kreistages am 16. Januar aufgenommen werden. Das geht aus dem Antrag der Politiker hervor.

Zeit für eine Leistung

Vorbild soll beispielsweise der Landkreis Osnabrück sein. Dieser erklärt dazu auf seiner Internetseite: „Unter der Überschrift ,Servicegarantien in der Kommunalverwaltung‘ sagen wir Ihnen, wie viel Zeit wir für eine Leistung oder Entscheidung in Ihrer Sache benötigen, und verpflichten uns, diesen Zeitrahmen einzuhalten.“

Außerdem würde der Landkreis den Bürgern Servicezeiten für viele Verwaltungsdienstleistungen an die Hand geben. So soll für Anfragen nach statistischem Datenmaterial ein Tag genügen. Elterngeldanträge, Unterhaltsvorschussverfahren und die Genehmigung von Wohnbauvorhaben sollen in einem Zeitraum von vier Wochen bearbeitet werden. Für Bafög oder Ersatzführerscheine benötigt die Osnabrücker Kreisverwaltung demnach sechs Wochen. Ebenfalls gibt es eine Servicegarantie für Bauvorhaben – bei Einfamilienhäusern wird eine Bearbeitungszeit von maximal 30 Tagen versprochen.

„Mit der Aufzählung dieser Beispiele möchten wir nicht den Eindruck erwecken, eine schnellere Bearbeitung sei im Landkreis Cloppenburg nicht möglich oder die Zeiten sollten exakt so übernommen werden. Welche Service-Zeiten der Landkreis Cloppenburg anbieten kann, bedarf einer Prüfung der Verwaltung“, heißt es im Antrag der Gruppe Grüne/UWG.

Transparente Verwaltung

Solche Service-Garantien machten den Kontakt zur Kreisverwaltung deutlich planbarer, schafften Transparenz und beugten Frustration vor, so Grüne/UWG. Gleichzeitig könnten sie auch als Mittel zur Evaluation der eigenen Dienstleistungsqualität dienen. Sinnvoll erscheint es der Gruppe, dass die Verwaltung spätestens jeweils zu den Haushaltsplanberatungen darlegt, ob und falls ja, in welchen Bereichen die Service-Garantie nicht eingehalten werden konnte. Dann könne seitens des Kreistages gegebenenfalls mit zusätzlichem Personal reagiert werden. Ebenso sollte regelmäßig geprüft werden, ob die garantierten Service-Zeiten verkürzt werden können.

Natürlich könne es vorkommen, dass die Service-Garantie nicht eingehalten würde. „Wichtig erscheint uns, dass dies dann gegenüber den Kunden sofort kommuniziert und begründet wird“, schreibt die Gruppe in ihrem Antrag.