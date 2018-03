Cloppenburg Scharfe Angriffe hat Landrat Johann Wimberg (CDU) am Dienstagabend bei der Kreistagssitzung gegen das Kreistagsmitglied Dr. Irmtraud Kannen (Grüne/UWG) gefahren. Diese habe inzwischen zwei Haushaltssitzungen dazu genutzt, „kübelweise Dreck über der Kreisverwaltung auszukippen“.

Wie berichtet, hatte Kannen in der Kreistagssitzung am 17. Dezember 2015 Korruptionsvorwürfe gegen das Bauamt des Landkreises geäußert. „Bauern waren nicht von ihrer Überzeugung abzubringen, dass Genehmigungen leichter zu erhalten sind, wenn zwischen den Unterlagen Geldscheine liegen würden“, hatte Kannen seinerzeit gesagt. Daraufhin stellte die Kreisverwaltung Strafanzeige gegen Unbekannt. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück fand jedoch keine Hinweise auf Korruption und stellte das Verfahren ein. Zudem weigerte sich Kannen sowohl gegenüber der Kriminalpolizei als auch der Staatsanwaltschaft, ihre Quellen zu nennen.

Vorwurf: unanständiges Verhalten

Diesen Verdacht auf Korruption und Unregelmäßigkeiten bei der Kreisverwaltung brachte Kannen am 19. Dezember 2016 erneut ins Spiel, als sie – letztlich vergeblich – die Bereitstellung von 75 000 Euro für die Schaffung eines unabhängigen Beschwerdemanagements beantragte. Beide Anträge wurden mit großer Mehrheit abgelehnt. „Mitglieder unserer Gruppe werden leider regelmäßig mit Beschwerden über den Landkreis konfrontiert, die Wut, Ohnmacht und Resignation zum Ausdruck bringen. Die Beschwerden gipfeln beispielsweise in der Aussage, der Landkreis mache ihnen das Leben zur Hölle, behandele kleine Betriebe im Vergleich zu großen ungerecht, oder die Behandlung durch den Landkreis führe zu Erkrankungen“, sagte Kannen seinerzeit. Vertreter verschiedener Kreistagsfraktionen warfen ihr daraufhin unanständiges Verhalten vor.

Am Dienstagabend brachte die Gruppe Grüne/UWG erneut den Antrag zur Schaffung eines Ideen- und Beschwerdemanagements (mit einer neuen Stelle) in den Kreistag ein: Letztlich wurde er bei zwei Ja- mit 37 Nein-Stimmen abgelehnt.

Der Umgang mit Beschwerden – so Wimberg – sei beim Kreis „Chefsache“. Bürger könnten sich direkt an den Landrat, die Dezernenten oder die Amtsleiter wenden. Das permanente Misstrauen, das Kannen und die Grünen gegenüber der Verwaltung hegten, „passt in das angeschmutzte Bild Ihrer Arbeit“, so Wimberg.

Notarztstandort wird aufrechterhalten

• Der Notarztstandort im Krankenhaus Löningen soll in den kommenden drei Jahren aufrechterhalten werden. Die Kosten dafür betragen rund 180 000 Euro pro Jahr. Ein entsprechender Antrag der CDU wurde am Dienstagabend mit 27 Ja-Stimmen bei drei Enthaltungen und neunmal Nein verabschiedet. Der Antrag sieht weiterhin vor, dass in der Zwischenzeit der Landkreis, die DRK-Leitung und die drei Krankenhäuser in Cloppenburg, Friesoythe und Löningen ein telemedizinisches Kommunikationssystem aufbauen. Damit sollten unnötige Einsätze der Notärzte vermieden und die Reaktionszeit des Rettungssystems verbessert werden.

Der konkurrierende Antrag von SPD und Grüne/UWG fiel durch. Dieser sah vor, das bestehende Notarztsystem im Südkreis unbegrenzt rund um die Uhr vorzuhalten: Elf Kreistagsmitglieder stimmten mit Ja, eines enthielt sich, und 27 waren dagegen.

Schonzeit aufgehoben

• Bei einem Nein der Grünen (zwei Stimmen) beschloss der Kreistag die Aufhebung der Schonzeit für Schwarzwild. Durch eine Dezimierung des Wildschweinbestands – der als ein Überträger der Afrikanischen Schweinepest gilt – hofft die Kreisverwaltung, die Krankheit so lange wie möglich von den hiesigen Ställen, in denen rund 1,8 Mio. Schweine stehen, fernhalten zu können. Wimberg: „Irgendwann ist es soweit.“

• Das gleiche Abstimmungsergebnis kam bei der Aufhebung der Schonzeit für Rabenkrähen und Elstern zustande. Weil die Vögel in der Landwirtschaft erheblichen Schaden anrichteten, beschloss der Kreistag mit 37 Ja-Stimmen die Aufhebung um fünf Jahre bis zum 31. Dezember 2022 zu verlängern.

Gastspiele bezuschusst

• Gastspiele des Musikfestes Bremen werden in diesem Jahr mit 30 000 Euro und im kommenden Jahr mit 40 000 Euro vom Kreis bezuschusst. Das beschloss der Kreistag mehrheitlich. Kritik formulierte u.a. der SPD-Fraktionsvorsitzende Hans Meyer. Bei den beiden klassischen Konzerten in diesem Jahr in Friesoythe und Löningen werde jedes Eintrittsticket mit 50 Euro alimentiert. Das Geld hätte man besser der hiesigen Kulturförderung zur Verfügung stellen können. Der Antrag von Dr. Irmtraud Kannen (Grüne/UWG), den lokalen Gruppen ebenfalls 70 000 Euro zur Verfügung zu stellen, wurde bei zweimal Ja mit 37 Nein-Stimmen abgelehnt.