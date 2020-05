Kreisumlage: SPD fordert Halbierung

Cloppenburg Die SPD-Kreistagsfraktion beantragt wegen der Corona-Krise eine für 2020 rückwirkende Halbierung der Kreisumlage von 36 auf 18 Punkte. Die Umlage wird von den 13 Städten und Gemeinden aufgebracht – mit dem Geld finanziert sich der Kreis im Wesentlichen. Aufgrund des Shutdown werde es zu erheblichen finanziellen Einbußen für die Städte und Gemeinden kommen, heißt es zur Begründung in einer am Freitag veröffentlichten Pressemitteilung. Ein Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen um bis zu 30 Prozent werde befürchtet, so die SPD. Hinzu kämen weitere Einnahmeausfälle und Ausgabensteigerungen durch die Pandemie. Um sicherzustellen, dass die finanzschwachen Kommunen auch weiterhin ihre Aufgaben erfüllen könnten, bedürfe es eines kommunalen Schutzschirms. Hier seien Bund und Land in der Verantwortung, eine Kompensation der Steuerausfälle anzustreben.

Aber auch der Landkreis ist nach Ansicht der SPD gefordert, den kreisangehörigen Kommunen zu helfen. Die Gemeinden hätten in den vergangenen Jahren durch die hohe Kreisumlage dafür gesorgt, dass die Verschuldung des Kreises um über 70 Mio. Euro reduziert wurde. Der Landkreis sei damit faktisch schuldenfrei und habe hohe Rücklagen anhäufen können. Es sei für den Kreis zumutbar, dass er Kredite für die Hilfen in Anspruch nehme.

