Cloppenburg Vor dem Hintergrund eines tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandels auch in der Bestattungskultur wollen die Stadtratsfraktionen von UWG, Sozialliberales Cloppenburg, Bündnis 90/die Grünen und SPD sowie das fraktionslose Ratsmitglied Dr. Hermann Bergmann (IBC) die Einrichtung eines Bestattungswalds in Cloppenburg prüfen lassen. Ein entsprechender Antrag, der erstmalig am 21. Mai im Sozialausschuss behandelt werden soll, wurde am Donnerstag bei einem Pressegespräch im Rathaus vorgestellt.

Demnach wollen die Antragsteller die Einrichtung eines Bestattungswaldes auf dem Gebiet der Stadt Cloppenburg prüfen lassen. Für Grünen-Fraktionschef Michael Jäger ist das ein ergebnisoffener Prozess, zumal die katholische Kirchengemeinde St. Andreas erst kürzlich die Schaffung eines eigenen Urnenfeldes auf einem Eichenhain ins Spiel gebracht hatte. Diese Bäume stehen auf dem neuen Teil des St.-Andreas-Friedhofs.

Diesen Standort hält UWG-Fraktionschefin Jutta Klaus für wenig geeignet, da der vorgesehene Platz direkt an der stark befahrenen Vahrener Straße liege und damit wenig Ruhe ausstrahle – und dies sei doch ein wichtiger Aspekt bei einem Bestattungswald.

Um die Diskussion anzustoßen – so Punkt zwei des Antrags – soll die Verwaltung beauftragt werden, eine öffentliche Infoveranstaltung zum Thema Bestattungswald vorzubereiten. Eingeladen würden Politik, Verwaltung, Kirchen und alle interessierten Bürger.

Darüber hinaus – so der dritte und letzte Punkt des Antrags – sollen Vertreter des Anbieters FriedWald GmbH, Vertreter der Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal e.V. Zentralinstitut und Museum für Sepulkralkultur und/oder einer Friedwald-Kommune zu dem Thema referieren und Fragen beantworten.

Und Fragen gibt es offenbar noch viele: Unter anderem geht es um Trägerschaft und Betreiber, Standort, Eignung eines Waldes, Einzugsgebiet, Bau- und Planungsrecht sowie eventuelle Auswirkungen auf bereits existierende Friedhöfe. „Wir wollen das Thema in die Öffentlichkeit bringen“, sagt SPD-Fraktionsvorsitzender Jan Oskar Höffmann.

In einer schriftlichen Stellungnahme erklärt die Fraktion Sozialliberales Cloppenburg, „dass eine Bestattung am Baum für viele Menschen ein schöner Gedanke ist, weil der Bezug zur Natur im Leben entstanden ist“. Zudem seien die nächsten Bestattungswälder erst im 50 Kilometer entfernten Hasbruch bei Hude und im 72 Kilometer entfernten Bramsche zu finden.