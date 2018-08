Cloppenburg Nach dem Willen des Sozialausschusses, der am Dienstag in öffentlicher Sitzung im Cloppenburger Rathaus tagte, soll die Verwaltung alternative Bauarten für den offenen Jugendtreff im Mehrgenerationenpark prüfen. Damit billigten die Politiker einen Antrag, den die SPD eingebracht hatte.

Konkret schlugen die Sozialdemokraten in ihrem Antrag vor, eine Holzbauweise zu prüfen. Eine Idee, führte Andreas Borchers aus, seien die Holzhütten wie im gegenüberliegenden Schwedenheim. Ursprünglich war angedacht, die Container der Polizei am Eisenbahnweg zu übernehmen.

Der Landkreis benötigt die Container nun aber selbst, deswegen werden für das Projekt 230 000 Euro zur Verfügung gestellt. Bauamtsleiter Armin Nöh stellte in der Sitzung vor, wie weit die Planung derzeit ist. Für 4,5 Container-Einheiten mit einer Fläche von 50 Quadratmeter würden beim Kauf 200 000 Euro fällig, bei einer Miete für zwei Jahre müssten 180 000 Euro investiert werden.

Wie der offene Jugendtreff konkret aussehen soll, erarbeitet in Zukunft eine Arbeitsgruppe. In der wirkt auch die neue Fachkraft mit, die den Jugendtreff betreut. Diese werde Anfang Oktober ihren Job beginnen, erst dann könne auch der Arbeitskreis seine Aufgabe aufnehmen, sagte Nöh. Unterstützung für die Holzbauweise kam von der CDU. Prof. Dr. Marco Beeken gab zu bedenken, den Erwerb von gebrauchten Containern zu prüfen, um die Kosten niedrig zu halten.

Für zu klein befand Borchers die beiden angedachten Gruppenräume mit einer Größe von etwa jeweils 15 Quadratmetern. „So wird der Jugendtreff kritisch gesehen und nicht angenommen“, befürchtete der Ratsherr. Kritik an der Größe des offenen Jugendtreffs äußerte auch Jutta Klaus (UWG/FDP). Sie erhofft sich mit der Prüfung der Holzbauweise eine optisch schönere und vielleicht auch großzügigere Lösung.

Einstimmig empfahlen die Ausschussmitglieder einen Antrag der CDU. Diese hatte eine Anpassung der Richtlinien zur Förderung der Seniorenarbeit in der Stadt beantragt, die aus dem Jahr 1998 stammen. So sollen für die „Mitwirkung an städtischen Veranstaltungen“ in Zukunft statt 51,13 Euro 100 Euro fließen, für „Veranstaltungen in Form von Tagesausflügen“ sollen Zuschüsse von zwei Euro (statt bisher 1,53 Euro) pro Person gewährt werden. Bei „Veranstaltungen in Einrichtungen der Altenbetreuung“ soll der Zuschuss von 26 auf 50 Cent erhöht werden.