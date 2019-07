Cloppenburg Herber Rückschlag für die geplante Ansiedlung des Möbelgeschäftes XXXLutz in Cloppenburg. Die Planungsbehörde des Landes hat ihr Veto gegen den Markt in der geplanten Größe mit einer Verkaufsfläche von rund 32 000 Quadratmetern eingelegt, weil der Möbelmarkt mehr Kaufkraft außerhalb des Stadtgebietes abzieht, als es die Behörde für verträglich hält.

Erst vor rund einem Jahr hatte der Verwaltungsausschuss der Stadt Cloppenburg in einer vertraulichen Sitzung dem Verkauf eines stadteigenen Grundstücks an die XXXLutz-Gruppe aus Österreich zugestimmt. Die 55 000 Quadratmeter große Fläche liegt zwischen Westallee und Jümmestraße. Im weiteren Verfahren hatte der Landkreis ein Einzelhandelskonzept erstellt, welches den Bedarf eines Möbelmarktes in der geplanten Größenordnung geprüft hat.

Im momentan laufenden Regionalen Raumordnungsverfahren muss der Landkreis die Raumverträglichkeit des Vorhabens prüfen – und auch die Öffentlichkeit, sowie andere Kommunen oder Naturschutzverbände am Entwurf beteiligen. Unter anderem hatte die Stadt Friesoythe – wie berichtet – bereits ihr Veto gegen das Möbelhaus eingelegt. Die eingegangenen Einwände müssen dann abgewägt werden. Dies bedeutet, dass allen Bedürfnissen angemessen Rechnung getragen werden muss. Anschließend kann die Satzung vom Kreistag beschlossen werden. Erst dann wird der Bebauungsplan geändert – geplant war der Baubeginn frühestens 2020.

Es sei nun „völlig offen“, ob der Investor noch an dem Bau interessiert sei, heißt es auf NWZ-Nachfrage beim Landkreis. Denn nun müsse erst geprüft werden, welche Fläche realisierbar sei, heißt es aus der Behörde. Das Ergebnis der Prüfung wird unter Berücksichtigung der Interessen des Investors als Anhalt für die städtische Bauleitplanung dienen, teilt die Stadt Cloppenburg auf NWZ-Nachfrage mit.

Sie stehe mit XXXLutz in Kontakt. Es sei weiterhin das Ziel, den Fehlbedarf im Möbelsegment auszugleichen, heißt es aus dem Rathaus. „Dieses planerische Ziel kann jedoch nur dann erreicht werden, wenn es gelingt, die Sortimentsstruktur und Sortimentsgrößen so zu gestalten, dass ein attraktives Gesamtpaket in zeitgemäßer Größe und Gestaltung zur Ausführung kommt.“

Mit großem Unverständnis reagiert die CDU-FDP-Zentrum-Gruppe im Rat der Stadt Cloppenburg auf das Veto zur Ansiedlung im Gewerbegebiet von Cloppenburg. Das geht aus einer Pressemitteilung der Politiker hervor.

Die Argumentation der Planungsbehörde des Landes ist aus Sicht der Gruppe nicht nachvollziehbar und entbehrt jeder Grundlage. Auch die Argumentation des Landkreises, dass „ein raumverträgliches Möbelvorhaben in Cloppenburg also deutlich kleiner sein müsste“, ist aus Überzeugung der CDU-FDP-Zentrum-Gruppe als ein Einknicken vor der Landesbehörde zu werten.

„Es steht außer Frage, dass es in der Stadt Cloppenburg und dem näheren Einzugsgebiet an Möglichkeiten mangelt, Möbel und andere Wohnaccessoires zu kaufen“, erläutert Gruppensprecher Prof. Dr. Marco Beeken. Die Cloppenburger Politiker halten das Gesamtkonzept für erfolgversprechend.

Die CDU-FDP-Zentrum-Gruppe erwartet daher vom Landkreis Cloppenburg tatkräftige Unterstützung und eine entsprechende Lösung. Weiterhin hoffen die Politiker, dass der Investor sein Interesse am Standort Cloppenburg aufrecht erhält. „Sollte auch dieser Versuch zur dringend notwendigen Ansiedlung eines konkurrenzfähigen Möbelhaus in der Stadt Cloppenburg nicht gelingen, wird es keine weiteren Investoren geben, die ein entsprechendes Angebot vorhalten können, um die große Angebotslücke, die auch durch das Einzelhandelskonzept der Stadt Cloppenburg ausweist, zu schließen“, erläuterte der Gruppenvorsitzende Hermann Schröer.