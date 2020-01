Cloppenburg Mit einem kleinen Jubiläumsfrühstück hat sich der Landkreis Cloppenburg jetzt bei langjährigen Angestellten bedankt. Im Dezember blickten Irene Potthast, Peter Krause, Robert Deters und Hildegard Bernzen-Lanfermann auf 25 Jahre zurück. Norbert Wetzstein und Klaus Zitter sind sogar 40 Jahre im öffentlichen Dienst.

„Heute wollen wir unsere Jubilare in den Mittelpunkt rücken und gemeinsam auf ihre Dienstzeit zurückblicken“, sagte Landrat Johann Wimberg (CDU). „Sie alle verbindet eine lange Zeit voller Eindrücke und Gefühle, die Sie bei Ihrer Arbeit gewonnen haben.“ Er hoffe darauf, dass die Jubilare dem Kreis noch lange die Treue halten werden. Personalratsvorsitzender Klemens Sieverding lobte das „Abbild der Vielfalt im Hause“, das die Jubilare mit ihren unterschiedlichen Tätigkeiten ergäben. „Nach so langer Zeit im öffentlichen Dienst ist das fast wie eine zweite Ehe. Man macht mit den Kollegen viel zusammen durch, gibt Wissen weiter und muss Treue beweisen.“

Irene Potthast aus Bösel arbeitet seit 1994 als Schulsekretärin der Elisabethschule in Friesoythe. Peter Krause aus Cloppenburg hat seit seinem Eintritt in den Dienst des Landkreises im Jahr 1994 im Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung als Fleischkontrolleur und Sachbearbeiter gearbeitet. Der Leiter der Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ), Robert Deters, füllt seine Position seit 1996 aus. 25 Jahre war die Sozialarbeiterin Hildegard Bernzen-Lanfermann für das Jugend- und anschließend das Sozialamt tätig. Vorher war sie bereits für den Landkreis Vechta zuständig.

Der Eintritt in den öffentlichen Dienst erfolgte bei Norbert Wetzstein als Soldat auf Zeit im Jahr 1979, seine Zeit beim Landkreis Cloppenburg begann im August 1991. Bis heute hat Wetzstein im Schul- und Kulturamt, im Rechnungsprüfungsamt, als stellvertretender Leiter des Amts für Finanzen und seit 2017 als stellvertretender Amtsleiter für die Bereiche Kreiskasse und Finanzen sowie als Abteilungsleiter für die Abteilung Finanzen gearbeitet. Landrat Wimberg betonte, Wetzstein sei „eine entscheidende Größe im Team des Kreishauses, vor allem in Sachen Haushalt“. Gleichzeitig wie Wetzstein in den Staatsdienst und in die Bundeswehr als Soldat auf Zeit trat Klaus Zitter ein. Der Großenkneter arbeitete zwischenzeitlich als stellvertretender Kassenverwalter der Stadt Cloppenburg, bevor er im April 2016 als stellvertretender Kassenleiter im Amt für Zentrale Aufgaben und Finanzen des Landkreises Cloppenburg begann.