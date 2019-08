Ökologische Folgen von Beschlüssen

Cloppenburg Vor dem Hintergrund des dramatisch fortschreitenden Klimawandels will die Stadtratsfraktion von Bündnis 90/die Grünen künftig in allen Vorlagen die Folgen von Beschlüssen für den Klima-, Umwelt- und Artenschutz ausgewiesen wissen. Auf Antrag der CDU wurde bereits am 28. August 2017 beschlossen, die finanziellen Auswirkungen darzustellen.

Über den Antrag der Grünen bezüglich der ökologischen Folgen wurde nun im Planungs-, Umwelt- und Energieausschuss aber gar nicht abgestimmt. Auf Antrag der CDU wurde einstimmig beschlossen, das Thema in die Fraktionen zurückzuverweisen. Eine der in der Sitzung aufgekommenen Fragen hatte SPD-Fraktionschef Jan Oskar Höffmann offenbar nicht ganz ernst gestellt: Wenn die Stadtverwaltung einen neuen Mitarbeiter einstelle, müsse dann dargestellt werden, wie viel CO² derjenige dann in einem Jahr oder in zehn oder gar 30 Jahren produziere? Antragsteller Klaus Jaspers betonte, dass es kaum Mehraufwand für die Verwaltung gebe. Die Grünen wollten lediglich die Zahlen veröffentlicht sehen, die eh schon da seien.