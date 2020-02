Cloppenburg Mit 700 Postkarten im Gepäck reiste Christoph Eilers (CDU/Cappeln) nun zur Sitzungswoche des Landtages nach Hannover. Anlass der Postkartenaktion ist die unbefriedigende finanzielle Lage der Erwachsenenbildung im Land. Ilona Heydt, Leiterin des Bildungswerks, und Kathrin Würdemann, Direktorin der Volkshochschule, betonten bei der Übergabe, dass es seit Anfang der 90er Jahren keine Aufstockung der finanziellen Mittel mehr gegeben hätte. „Wir fordern mit allen weiteren Erwachsenenbildungseinrichtungen und den vielen sich solidarisch zeigenden Teilnehmenden und Dozenten eine Erhöhung der Zuschüsse auf ein Prozent des Bildungsetats.“

Zurzeit betrage der Anteil am Bildungsetat lediglich 0,63 Prozent, obwohl die Kosten jährlich gestiegen seien. Eilers erkannte die Leistungen der beiden Einrichtungen insbesondere bei der Integration und der Sprachkurse für Geflüchtete an. „Ohne die Erwachsenenbildung ist keine Integration möglich“, stellte er fest und versprach, sich bei den Beratungen für die Erwachsenenbildung starkzumachen.

Das Land müsse sich positionieren und klarstellen, ob es eine professionelle und qualitativ hochwertige Erwachsenenbildung haben möchte. „Mit Förderung der Sprachkurse allein sei es nicht getan“, sagte Würdemann, Man müsse politische Bildung vorantreiben, gerade im Kampf gegen Rechtspopulismus, wurde sie deutlich. Heydt ergänzte, das Land hätte zwar die Erwachsenenbildung als vierte Säule der Bildung anerkannt, jedoch würde diese stiefmütterlich bei der Finanzierung behandelt. An der Aktion „Erwachsenenbildung ist ein Prozent mehr wert“ beteiligen sich alle Erwachsenenbildungseinrichtungen in Niedersachsen, so auch die Heimvolkshochschulen.