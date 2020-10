Politik: CDU im Oldenburger Münsterland sagt alle Termine ab

Cloppenburg Die Kreisverbände der CDU in den Landkreisen Cloppenburg und Vechta sagen wegen der Corona-Pandemie alle in den nächsten Wochen geplanten Veranstaltungen ab. Das betreffe auch die Mitgliederversammlungen in Bösel, Emstek, Essen, Löningen und Saterland sowie Bakum, Damme, Langförden, Lohne und Neuenkirchen, zu denen bereits eingeladen worden sei, heißt es in einer am Freitag veröffentlichten Pressemitteilung. „Die für den 12. November geplante Aufstellungsversammlung für den Wahlkreiskandidatin zur Bundestagswahl findet aufgrund des Infektionsrisikos nicht statt“, erklärte die Cloppenburger CDU-Kreisvorsitzende und hiesige Bundestagsabgeordnete Silvia Breher.

Damit sei der Druck bei den CDU-Stadt- und Gemeindeverbänden weg, kurzfristig die noch ausstehenden Delegierten in Mitgliederversammlungen zu wählen, ergänzte der Vechtaer CDU-Kreisvorsitzende André Hüttemeyer. Jetzt könne in Ruhe über das weitere Prozedere beraten werden.