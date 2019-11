Cloppenburg Auf Einladung der CDU-Bundestagsabgeordneten Silvia Breher besuchten 49 politisch interessierte Bürgerinnen und Bürger aus dem Wahlkreis Cloppenburg-Vechta vom 5. bis 8. November die Hauptstadt Berlin.

In einer spannenden Novemberwoche reisten die Teilnehmer in die Bundeshauptstadt und konnten sich bereits am Anreisetag von den geschichtsträchtigen Ereignissen in der Stadt anstecken lassen. Der Mittwoch startete mit einer Stadtrundfahrt an politisch orientierten Gesichtspunkten vorbei, dabei war ein Mittagessen auf dem Fernsehturm am Alexanderplatz ein erster Höhepunkt dieser viertägigen Reise. Begeistert von der schönen Aussicht in 368 Metern Höhe genossen die Besucher die Aussicht über den Dächer Berlins.

Im Anschluss besichtigte die Gruppe den Deutschen Bundestag und führte ein Gespräch mit der Bundestagsabgeordneten Silvia Breher. Dabei wollten die Oldenburger Münsterländer wissen, wie sich der Tagesablauf und die politische Arbeit eines Bundestagsabgeordneten in Berlin gestaltet. Außerdem diskutierten sie über die Grundrente und thematisierten bürokratische Hürden, insbesondere den Fachkräftemangel, aber auch Fragen nach bezahlbarem Wohnraum im ländlichen Raum.

Ein weiterer Programmpunkt auf der Reise war der Besuch des Denkmals für die ermordeten Juden Europas. Eine mahnende Erinnerung so kurz vor dem 9. November, der Reichspogromnacht, an der zentralen Holocaustgedenkstätte. Im Anschluss nutzten die Teilnehmer im Auswärtigen Amt die Gelegenheit, um mehr über die Arbeit von Botschaftern und Mitarbeitern zu erfahren.

Am Abreisetag nahmen die Teilnehmer an einer Führung durch die Gedenkstätte Hohenschönhausen teil, bei der über das von psychischer und physischer Folter geprägte Leben in der ehemaligen zentralen Untersuchungshaft der Staatssicherheit der DDR berichtet wurde, bevor sie die Heimreise antraten.