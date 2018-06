Cloppenburg Im Dauerstreit zwischen der Kreistagsfraktion Grüne/UWG und Landrat Johann Wimberg (CDU) um den Verdacht der Korruption bei der Kreisverwaltung hat das Parteienbündnis jetzt noch einmal nachgelegt. Zwar seien keine Beweise für eine Korruption im Kreishaus gefunden worden, dennoch habe die Verwaltung „ein massives Vertrauensproblem“, heißt es im aktuellen Newsletter der Grüne/UWG-Gruppe.

Die Fraktion bekomme immer wieder Beschwerden zu verschiedenen Themen, viele Bürger vertrauten dem Landkreis nicht. „Es handelt sich dabei nicht um Einzelfälle. Dieses Problem geht weit über das normale Maß an Kritik und Ablehnung hinaus, welches sich nie vermeiden lässt, wenn strittige und schwierige Entscheidungen getroffen werden müssen.“

Wie berichtet, hatte Grünen-Fraktionsmitglied Dr. Irmtraud Kannen erstmals in der Kreistagssitzung am 17. Dezember 2015 Korruptionsvorwürfe gegen das Bauamt des Landkreises geäußert. „Bauern waren nicht von ihrer Überzeugung abzubringen, dass Genehmigungen leichter zu erhalten sind, wenn zwischen den Unterlagen Geldscheine liegen würden. Persönlich kann ich mir Korruption bei uns im Landkreis nicht vorstellen“, hatte Kannen seinerzeit gesagt.

Anderslautende Hinweise von Bürgern, die Kannen als Reaktionen auf die Berichterstattung in den Medien erhalten habe, habe sie der Polizei für die Ermittlungen zur Verfügung gestellt, heißt es nun dazu im aktuellen Grüne-Newsletter. „Ebenso nannte sie den Namen eines Landwirts, der bereit war, auszusagen.“

Wie berichtet, hatte die Kreisverwaltung unmittelbar nach dem von Kannen berichteten Korruptionsverdacht Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück fand jedoch keine Hinweise auf Korruption und stellte das Verfahren ein. Zudem weigerte sich Kannen sowohl gegenüber der Kriminalpolizei als auch der Staatsanwaltschaft, ihre Quellen zu nennen.

Diesen Verdacht auf Korruption und Unregelmäßigkeiten bei der Kreisverwaltung brachte Kannen am 19. Dezember 2016 erneut ins Spiel, als sie – letztlich vergeblich – die Bereitstellung von 75 000 Euro für die Schaffung eines unabhängigen Beschwerdemanagements beantragte.

Am 15. März dieses Jahres dann noch einmal derselbe Antrag, der eine scharfe Reaktion Wimbergs hervorrief: Kannen habe inzwischen zwei Haushaltssitzungen dazu genutzt, „kübelweise Dreck über der Kreisverwaltung auszukippen“. Das permanente Misstrauen, das Kannen und die Grünen gegenüber der Verwaltung hegten, „passt in das angeschmutzte Bild Ihrer Arbeit“, so Wimberg.

Der Landrat, der sich am Donnerstag auf einem Außentermin befand, wollte sich in der Sache nicht zu den neuerlichen Vorwürfen von Grüne/UWG äußern. „Denn es gibt ja nichts Neues, sondern nur alte Behauptungen und pauschale Verdächtigungen, für die sich Frau Dr. Kannen bis heute nicht bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kreisverwaltung entschuldigt hat“, ließ er über die Kreis-Pressestelle ausrichten.

Diese wies die Zeilen aus dem Grünen-Newsletter scharf zurück: „Fest steht, dass für alle Behauptungen jeder Beweis ausgeblieben und Frau Dr. Kannen gescheitert ist, wie auch durch die eingestellten Ermittlungen durch die Staatsanwaltschaft bestätigt wurde.“ Kannen sei im Kreistag isoliert mit ihren Vorwürfen, denn fraktionsübergreifend wurden deren Angriffe abgelehnt. „Auch nennen die Grünen keine Zahl, wenn es darum geht, wie viele Beschwerdeführer es denn geben soll.“ Würde Kannen Hinweise und Beweise für ihre Behauptungen beibringen können, würde der Landrat dieser Angelegenheit selbstverständlich nachgehen.