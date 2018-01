Cloppenburg Ob Politik oder Agrarthemen – auf alles gibt der am kommenden Montag 58 Jahre alt werdende ehemalige Bundestagsabgeordnete Franz-Josef Holzenkamp (CDU) eine schnelle Antwort. Aber auf die Frage nach Entzugserscheinungen rund 100 Tage nach der Bundestagswahl ist die Pause länger, ein kleines Fragezeichen schwebt durch den Sitzungsraum in der CDU-Kreisgeschäftsstelle. „Na ja, das ist schwierig“.

Das neue Amt des Präsidenten des Deutschen Raiffeisenverbandes erfordert in der Einarbeitung einen genau getackten Terminkalender. Die Zeit, um Spiele von Werder Bremen zu besuchen, hat er noch nicht. „Aber“, so hat Holzenkamp festgestellt, „früher hatte ich etwa zehn Wochenenden frei, jetzt habe ich nur an zehn Wochenenden Termine – das heißt mehr Zeit für die Familie“.

Kein Nebenbei-Politiker

Dem Vorwurf, er habe zwischen bäuerlicher Lobbyarbeit in wichtigen öffentlichen Funktionen des Landvolks und der Landwirtschaftskammer sowie einigen privaten Verpflichtungen und dem jetzigen Job beim Raiffeisenverband zwischenzeitlich zwölf Jahre Politik gemacht lässt er nicht gelten. „Mein ganzer Einsatz galt immer dem ländlichen Raum.“ Die Daseinsvorsorge im Dorf als verbindendes Thema. Von der Breitbandversorgung bis zur E 233. „Das ist und bleibt mein Steckenpferd.“

Vor 25 Jahren war der damals 33-jährige Familienvater außerhalb von Garthe kaum bekannt. Damals versammelten sich an einem Freitag auf dem Bauernhof Kurmann in Bösel einige junge Landwirte, um die Nachfolge des damaligen Kreislandvolk-Vorsitzenden Bernd Thie zu regeln. Ans Ruder kommen sollte endlich ein junger Mann, meinten die jungen Agrar-Ingenieure. Sie verständigten sich auf Franz-Josef Holzenkamp.

Auf dem Hof der Eltern in Kamperfehn aufgewachsen, hatte er eine Lehre bei Siemens in Friesoythe absolviert, war seit fast zehn Jahren mit Wiltrud Batke, die er bei seinem späten Abitur 1983 auf dem Wirtschaftsgymnasium in Cloppenburg kennen und lieben gelernt hatte, in Garthe verheiratet.

Im Fußball hatte er bewiesen, dass er kämpfen konnte. In Kamperfehn begann er, mit dem FC Sedelsberg war der offensive Mittelfeldspieler aufgestiegen, beim SV Emstek hatte er sich von der dritten Mannschaft bis ins Team der Bezirksoberliga (heute Landesliga) gearbeitet.

Bernd Thie (im August 2008 verstorben) nahm seine Ablösung anfangs nicht sportlich hin, später war der Hemmelter bei den meisten weiteren Holzenkamp-Stationen bis zum Niedersächsischen Landvolkverband der erste Gratulant. Manche Entscheidungen seien leichtgefallen – „leicht gemacht habe ich es mir aber nie“.

Erst mit 36 – 1996 war das – erhielt Holzenkamp das Parteibuch der CDU. „Spät“, meint er, „aber damals erstarkten die Grünen“. Das politische Bekennen als Beweggrund. Die CDU brauchte Vielseitigkeit, Quereinsteiger und frischen Wind.

Zweimal allerdings gab es auch schlaflose Nächte. So als es um die Nachfolge des Bundestagsabgeordneten Manfred Carstens (Emstek) ging. Der Name Leo Reinke (Cappeln) war schon vorher genannt, ein Generationswechsel nötig. Holzenkamp nahm den Kampf an – und gewann. Carstens war dann der erste Gratulant, als Holzenkamp vier Jahre später auch das Amt als CDU-Landesvorsitzender übernahm. Jetzt sucht er dafür einen Nachfolger.

Ebenso schwierig war der Entschluss, nach gesundheitlichen Rückschlägen das Ende der parlamentarischen Karriere einzuleiten. Bereut hat er diese Entscheidung keine Sekunde – „ich schaue nicht zurück, und mit Silvia Breher haben wir ja auch eine toughe Frau als Nachfolgerin gefunden“. Ihr Weitblick lasse eine politische Karriere vermuten.

An vielem beteiligt

Viele Wegmarken werden lebendig. Die Krise der Milchbauern, die letztlich unsägliche Biogasanlagenförderung auf der Grundlage nachwachsender Rohstoffe, die der Region nicht gutgetan habe, das Russland-Embargo, unter dem die Bauern leiden.

An Fehler im politischen Tagesgeschäft – „immer im Blick auf das damalige Wissen“ – kann er sich auf Anhieb nicht erinnern. „An Tagen wie diesen“ hat er 2013 aber nicht mit der CDU-Spitze mitgesungen, als am Tag der Wahl das vorläufige parlamentarische Ende der FDP gefeiert wurde. Eine Empfehlung, der FDP die Zweitstimme zu geben, habe er aber niemals ausgesprochen. Die Unterstellung, oft gehört, weist er mit Vehemenz zurück. „Ich kämpfe für die CDU – mit Haut und Haaren.“