Cloppenburg Anlässlich des Tags der Deutschen Einheit haben die Integrationslotsen im Landkreis Cloppenburg mit einer Gruppe von Migrantinnen eine politische Bildungsfahrt nach Berlin unternommen. Höhepunkt war ein Besuch des Bundeskanzleramts, wo sich die Frauengruppe mit Thorsten Kirschner vom Referat Gesellschaftliche Integration zu einem Gespräch traf.

Die Vorsitzende der Integrationslotsen, Mina Amiry, betonte, dass es Migrantinnen häufig schwerfalle, die gleichen Teilhabe-Chancen wie Männer zu erlangen. So sei es wegen eingeschränkter Möglichkeiten in der Kinderbetreuung oft unmöglich, in gleichem Umfang wie Männer an Deutschkursen teilzunehmen. Das Erlernen der Sprache und die Integration in den Arbeitsmarkt dauerten dementsprechend länger.

Ein weiteres Gesprächsthema bildeten Migranten, die mit einem akademischen Bildungshintergrund nach Deutschland kommen, sich jedoch nach einer Ablehnung ihres Asylantrags gezwungen sehen, eine Ausbildung zu machen. Durch eine Ausbildungsduldung könnten sie ihren Aufenthalt verlängern. Aufgrund ihres akademischen Hintergrunds, z.B. in den Bereichen IT oder Mathematik, seien diese Personen weit überqualifiziert. Doch es werde ihnen die Chance verwehrt, ihre Fähigkeiten im Arbeitsmarkt anzuwenden und so zu einem Abbau des Fachkräftemangels beizutragen, so die Integrationslotsen.