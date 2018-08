Cloppenburg Einstimmig hat der vertraulich tagende Verwaltungsausschuss des Cloppenburger Stadtrats am Montag gegen 21 Uhr einen Personalvorschlag von Bürgermeister Dr. Wolfgang Wiese gebilligt. Der Verwaltungschef plant, während der Ratssitzung am 10. September Petra Gerlach auf die neue Stelle eines Stadtrats wählen zu lassen. Die 46-Jährige ist zurzeit Verwaltungsdirektorin (A 15) bei der 77 000-Einwohner-Stadt Delmenhorst.

„In Cloppenburg könnte ich heimisch werden“, sagte sie zur NWZ. Cloppenburg sei „überschaubar, das gibt mir was“. Die Aufgabenstellung und die kommunale Agenda in Cloppenburg seien interessant, und auch die Finanzausstattung sei eine deutlich bessere sei als in vielen anderen Kommunen.

Viele Bewerber für die Stadtrat-Stelle

Rund ein Dutzend Frauen und Männer unter anderem aus Nachbarkommunen (4), aus dem eigenen Rathaus (3) und den Kreisverwaltungen Cloppenburg und Vechta (3) haben sich auf die neue Stelle eines Stadtrats in Cloppenburg beworben. Cloppenburger Stadtratsmitglieder berichten, dass Gerlach in der Vorstellungsrunde als kompetente, kommunikative und gute vernetzte Verwaltungsbeamtin aufgefallen sei, die auch über kontroverse Cloppenburger Themen wie die Südtangente bestens informiert gewesen sei. Das Cloppenburger Manko von fehlenden weiblichen Führungskräften kommt hinzu.

Gerlach war nach einer Ausbildung beim Landkreis Oldenburg in der Stadtverwaltung Delmenhorst u.a. als Ausbildungsleiterin, als Fachdienstleiterin einmal im Sozialbereich und dann für Verbraucherschutz, Gesundheit und Gefahrenabwehr tätig gewesen. Vor etwas mehr als einem Jahr bekam Gerlach die neue Aufgabe als Fachbereichsleiterin für den Internen Verwaltungsdienst und wurde zudem für die Kämmerei zuständig.

In Delmenhorst dem Oberbürgermeister unterstellt

Gerlach ist direkt Oberbürgermeister Axel Jahnz (SPD) unterstellt; in der Verwaltungshierarchie kommt das einer Dezernentin gleich. Die 46-Jährige hatte zuletzt federführend in der Bewältigung des Flüchtlingszustroms, der Wollepark-Krise und bei der Evakuierung des Stadtteils Stickgras aufgrund der Entschärfung einer Weltkriegsbombe gearbeitet.

Gerlach ist Verwaltungsfachfrau durch und durch: Zwei Verwaltungs-Fachhochschuldiplome aus Oldenburg und Osnabrück setzte sie noch einen Magisterabschluss in Management an der Fernuniversität Hagen auf. Sie ist in der Verwaltung der Stadt Delmenhorst mittlerweile „ausbefördert“.