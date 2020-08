Politik: Wo bleibt die monetäre Anerkennung?

Cloppenburg „Außer Klatschen nichts gewesen?“ fragt der Verein „Perspektive Pflege“ in einer Diskussionsrunde den Landtagsabgeordneten Christoph Eilers (CDU) und den sozialpolitischen Sprecher der CDU-Landtagsfraktion Volker Meyer. Die öffentliche Diskussionsrunde findet statt am Mittwoch, 19. August, ab 18 Uhr im Amphitheater im Generationenpark in Emstek.

„Die Pflegekräfte sind in dieser Zeit in den Fokus der Öffentlichkeit geraten“, sagt die Vereins-Vorsitzende Petra Lüllmann. „Wir müssen am Ball bleiben, damit sie auch in der Nach-Corona-Zeit nicht vergessen werden“, ergänzt sie. Eingeladen sind Mitarbeitende aus Pflege-Einrichtungen und Krankenhäusern. Aber auch jeder Bürger kann sich an der Diskussion beteiligen und den Politikern Fragen stellen.

Erst in der Krise hätten die Pflegekräfte die Anerkennung und Wertschätzung bekommen, die ihnen grundsätzlich zustehe, so Lüllmann, doch sie müsste sich auch finanziell auswirken. Der Vorstand des Vereins will mit dieser Talkrunde dem Nachdruck verleihen und lässt die Betroffenen selbst zu Wort kommen. So erfahren die Politiker aus erster Hand von den grundsätzlichen Problemen in der Pflege.

Einlass ist ab 17.30 Uhr. Interessierte können vorab ihre Fragen und Beiträge in eine Box werfen. Wer teilnehmen möchte, kann sich beim Verein Perspektive Pflege, Pingel Anton 23 in Cloppenburg, unter 04471/15880 anmelden.