Rat tagt an diesem Montag

Cloppenburg An diesem Montag tagt der Rat der Stadt Cloppenburg. 44 Tagesordnungspunkte sind für die Sitzung in der Stadthalle aufgerufen. Ein Großteil der Themen dürfte aber denjenigen bekannt vorkommen, die sich noch an die letzte Ratssitzung erinnern. Denn „aus Gründen der Rechtssicherheit“ werden die Beschlüsse des öffentlichen Teils der Ratssitzung vom 25. Mai in der kommenden Ratssitzung wiederholt, heißt es aus dem Rathaus. Die Geschäftsordnung des Rates der Stadt Cloppenburg sieht eine öffentliche Bekanntmachung der Tagesordnung vier Tage vor der Ratssitzung in der örtlichen Presse vor. „Bei der vergangenen Ratssitzung wurde diese Frist nicht eingehalten. Ob dieser Formfehler Auswirkungen auf die Wirksamkeit der gefassten Beschlüsse hat, lässt sich nicht eindeutig beantworten“, teilt die Stadtpressestelle mit. So wuchs die Tagesordnung für die Sitzung, die um 16 Uhr beginnt.

Themen sind auch die haushaltswirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie, Dachbegrünungen und ein Spielplatz „für Alle“.