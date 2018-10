Cloppenburg Besonders farbenfroh kommt der Herbst auch in diesem Jahr daher – soweit, so gut. Wenn die bunten Blätter aber von den Bäumen fallen, ist Ärger vorprogrammiert. Die NWZ hat bei der Stadt Cloppenburg nachgefragt, welchen Pflichten die Bürger nachkommen müssen.

Wann muss der Bürger das Laub beseitigen?

„Die Reinigungspflicht ist aufgrund der Straßenreinigungssatzung den Anliegern übertragen worden“, erklärt Friederike Bockhorst, Pressesprecherin der Stadt. Das bedeutet, dass der Bürger verpflichtet ist, das Laub zu entfernen. Allerdings müsse man den Gehweg nicht sofort reinigen, wenn ein Blatt heruntergefallen ist. „Oberste Priorität hat, dass eine Gefährdung der Passanten durch heruntergefallenes Laub ausgeschlossen wird“, heißt es vonseiten der Stadt.

Die Reinigungspflicht des Bürgers trete auch in Kraft, wenn das Laub der eigenen Bäume auf öffentliche Flächen fällt. Das Laub der städtischen Bäume, das auf öffentliche Flächen fällt, wird dagegen von den Mitarbeitern des städtischen Bauhofs entfernt.

Wohin kann man die Blätter bringen?

In einigen Städten und Kommunen gibt es Sammelstellen für Laub beim Bauhof – in Cloppenburg ist das allerdings nicht der Fall.

Im Stadtgebiet sind an öffentlichen Stellen, an denen sich vermehrt Bäume befinden, Laubkörbe aufgestellt worden. „Dort können Bürger Laub entsorgen, das sie an öffentlichen Stellen zusammengekehrt haben. Privates Laub darf dort nicht entsorgt werden“, erklärt Bockhorst.

Für die Entsorgung von Gartenabfällen, zu denen auch Laub aus dem eigenen Garten gehört, betreibt der Landkreis Cloppenburg in allen Städten und Gemeinden eine Wertstoffsammelstelle. Für das Stadtgebiet ist die zuständige Stelle das Entsorgungszentrum Stapelfeld. Dort können die Blätter aus dem Garten gegen eine Gebühr entsorgt werden.

Was ist bei der Benutzung von Laubbläsern wichtig?

„Beim Einsatz von Laubbläsern muss der Bürger die Verordnung zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in dem Gebiet der Stadt Cloppenburg beachten – insbesondere die Einhaltung der Ruhezeiten“, sagt Bockhorst. Ruhezeiten sind laut Verordnung in Cloppenburg Sonn- und Feiertage (ganztägig), sowie werktags von 13 bis 15 Uhr (Mittagsruhe) und von 20 bis 7 Uhr (Abend- und Nachtruhe).