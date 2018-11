Cloppenburg Drei verkehrliche Brennpunkte in Cloppenburg werden nach einem Ratsbeschluss nun einer genaueren Begutachtung unterzogen. Konkret geht es um die Inselstraße, die Soestenstraße auf Höhe des Lebensmitteleinzelhandelsgeschäftes Kauver und den Cappelner Damm/Schützenstraße. Die ersten beiden hatte die CDU beantragt, den letzten die SPD-Fraktion im Stadtrat.

Die Stadt Cloppenburg wird demnach beauftragt, an der Inselstraße geschwindigkeitsreduzierende Maßnahmen zu überprüfen und umzusetzen. Denn das Inselviertel wird laut Christdemokraten von Kfz stark frequentiert und auch vom Durchgangsverkehr genutzt. Sowohl die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 Stundenkilometer als auch die Vorfahrtsregel „Rechts-vor-Links“ werden häufig missachtet. Vor allem der Schutz der vielen Radfahrer und Fußgänger mache laut CDU ein Handeln nötig.

Staus und damit gefährliche Situationen für Radler und Fußgänger gibt es nach Angaben der Christdemokraten auch häufig auf der Soestenstraße auf Höhe des Supermarktes Kauver. Dort staut es sich aufgrund der engen und begrenzten Zuwegung durch Linksabbieger aus Richtung Innenstadt. Und auch stadteinwärts kommt es beim Abbiegen auf das Kauver-Gelände wegen eingeschränkter Rangier- und Ausweichmöglichkeiten häufig zur Störung des fließenden Verkehrs. In Absprache mit dem Krankenhaus schlug die CDU-Fraktion deshalb vor, die Schranke zum Krankenhausparkplatz zu öffnen und so den Verkehr über die Resthauser Straße abfließen zu lassen. „Außerdem bitten wir um Prüfung, ob es möglich ist, eine Linksabbiegespur auf der Soestenstraße in Richtung Parkplatz des Kauver-Geländes einzurichten“, heißt es im nun beschlossenen Antrag.

Eine externe Begutachtung hatte die SPD in ihrem Antrag für den Bereich Schützenstraße und Cappelner Damm bis zum Lankumer Ring gefordert. Damit soll auch hier die Verkehrssicherheit für Fahrradfahrer und Fußgänger erhöht werden. Denn der Verkehrsbereich ist laut der Sozialdemokraten zu Spitzenzeiten – in den Morgenstunden und nachmittags – ein Brennpunkt. Dies sei auch beim Gespräch mit Anliegern deutlich geworden. Aufgrund der Kindertagesstätte, der Berufsschule und der Bushaltestelle käme es auch aufgrund der baulichen Strukturen immer wieder zu Konfliktsituationen, begründen die Sozialdemokraten ihren Antrag.