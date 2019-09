Cloppenburg Defizite und Herausforderungen in der Pflege wollte die Gruppe UWG/ Grüne im Cloppenburger Kreistag in einem umfassenden Antrag benennen. In insgesamt drei Themenkomplexen wurden Maßnahmen benannt, die die Kreisverwaltung geprüft hat. Die Empfehlungen des Kreises lagen am Dienstag nun den Mitglieder des Sozialausschusses zur Beratung vor.

Die Themen waren aufgeteilt in die Felder „Der Senioren- und Pflegestützpunkt soll aufgewertet werden“, „Die pflegerische Infrastruktur soll verbessert werden“ und „Die Netzwerkarbeit zur Pflege soll verbessert werden“.

Interaktive Karte

Freie Kapazitäten aller ambulanten und teilstationären pflegerischen Angebote sollen künftig – wenn ein überwiegender Teil der Dienstleister sich beteiligen will – in einer Karte übersichtlich aufgeführt werden. Der Sozialausschuss empfahl dem Kreistag einstimmig, die Verwaltung mit der Erstellung einer solchen interaktiven Karte zu beauftragen.

Die Gruppe UWG/Grüne hatte in ihrem Antrag außerdem gefordert, die pflegerische Infrastruktur durch Werbung für Senioren-Wohngemeinschaften zu verbessern. Dazu hieß es von der Verwaltung: „Der SPN strebt an, in 2020 eine breit angelegte Informationsreihe über alternative Wohnformen im Alter durchzuführen.“ In Vorträgen werde bereits neutral auf das Angebot der Wohngemeinschaften hingewiesen. Von einer gezielten Werbung speziell für Senioren-Wohngemeinschaften wird abgesehen, empfahl der Sozialausschuss.

Präventive Hausbesuche

Präventive Hausbesuche für Personen ab 70 Jahren, um sie über barrierefreies Wohnen und Prävention von Erkrankungen zu informieren – wie von UWG/ Grünen gefordert – wurden von der Kreisverwaltung als nicht nötig angesehen und deswegen auch vom Ausschuss nicht empfohlen.

Auch eine dezentrale Beratung beispielsweise in Seniorentreffs oder in Kirchengemeinde hält die Kreisverwaltung aufgrund des bestehenden Angebots nicht für nötig, der Sozialausschuss folgte der Empfehlung. Eine Koordinierungsstelle zur Rückgewinnung ausgebildeter Pflegekräfte und die Förderung von Qualifizierungsmaßnahmen wurde nach der Empfehlung der Verwaltung ebenfalls abgelehnt, da dies von „Perspektive Pflege“ abgedeckt werde.

Netzwerk nutzen

Thematisiert wurde außerdem, dass die Netzwerke weiter intensiv genutzt werden sollen und dass die Bildung von Seniorenbeiräten gefördert wird. Geplant ist außerdem, dass der Info-Flyer des SPN künftig auch in einfacher Sprache und auf Englisch erhältlich sein soll. Für weitere Unterstützung sollen die Integrationslotsen sorgen. Eine finanzielle Förderung durch den Kreis von Angeboten zur Bewegung im Alter ist laut Verwaltung nicht nötig, da es schon viele Angebote gebe.