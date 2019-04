Cloppenburg Scharfe Kritik übt Kreisrat Neidhard Varnhorn in einer am Freitag veröffentlichten Pressemitteilung an der Gruppe Grüne/UWG. Die Fraktion hatte – wie berichtet – zuvor in einer Pressemitteilung kritisiert, dass von der Kreisverwaltung in vier Fällen nicht erteilte Arbeitserlaubnisse für Afghanen nicht im Einklang mit den Erlassen des Niedersächsischen Innenministeriums stünden.

„Der Vorwurf der Kreistagsgruppe Grüne/UWG gegenüber der Kreisverwaltung, dass vier Arbeitsverbote für Afghanen nicht rechtens seien, ist nachweisbar falsch“, sagt Varnhorn, der für die Ausländerbehörde des Landkreises Cloppenburg zuständig ist.

Von den vier in Rede stehenden Fällen, in denen von der Kreisverwaltung die Ausübung der Erwerbstätigkeit untersagt wurde, lag laut Varnhorn in drei Fällen gar kein Ausbildungsvertrag vor. Ein Antrag auf Erteilung einer Beschäftigungserlaubnis zum Zwecke der Aufnahme einer Ausbildung sei in keinem dieser Fälle gestellt worden. Insofern seien die Voraussetzungen für einen Anspruch auf Ausbildungsduldung überhaupt nicht erfüllt gewesen, und der Erlass des Niedersächsischen Innenministeriums sei dementsprechend gar nicht anwendbar gewesen, so Varnhorn weiter.

Im vierten Fall musste die Beschäftigung nach Angaben der Ausländerbehörde untersagt werden, weil die betreffende Person die Ausbildung begonnen hatte, ohne sich diese genehmigen zu lassen. Mittlerweile sei diese Person aber im Besitz einer Ausbildungsduldung.

Varnhorn äußert darüber hinaus vor allem Kritik am Verhalten der Politiker: „Der sich ständig wiederholende Versuch der Kreistagsgruppe Grüne/UWG, der Kreisverwaltung – hier insbesondere der Ausländerbehörde – rechtswidrige Amtshandlungen vorzuwerfen, ist damit auch in diesem Fall schon im Ansatz gescheitert und erweist sich wieder einmal als Rohrkrepierer.“

Die mit den jüngsten Vorwürfen verbundenen persönlichen Angriffe gegenüber der Person des Landrates seien zudem wenig geeignet, die nachweisbar falschen Anschuldigungen zu untermauern. Fabian Wesselmann von den Grünen hatte in der Pressemitteilung den Landrat persönlich für die nicht erteilten Arbeitserlaubnisse verantwortlich gemacht. Johann Wimberg (CDU) würde auf der einen Seite viel Geld für das Umwerben von Fachkräften ausgeben, auf der anderen Seite aber „um jeden Preis“ gut integrierten und hier arbeitenden Geflüchteten die Berufstätigkeit verbieten, so Wesselmann.

Die Gruppe solle endlich aufhören, ein Haar in der Suppe zu suchen, wo kein Haar zu finden sei, erklärte der Kreisrat. Wenn aber eine kleine Kreistagsgruppe permanent die Kreisverwaltung an den Pranger stelle, deute dies auf ein merkwürdiges Demokratieverständnis hin. „Ich kann mir das Gesetz doch nicht so zurecht stricken, wie es mir politisch in den Kram passt“, erklärte Varnhorn sein Unverständnis. Hier sei der richtige Weg doch der, dann für eine Änderung der vorgegebenen Vorschriften auf Landes- oder Bundesebene einzutreten, um eigene (partei-)politische Meinungen und Vorstellungen in eine veränderte Rechtslage einzubringen. „Darauf sollte die Gruppe doch besser ihre Energie verwenden. Diese Vorschriften werden wir dann genau so umsetzen wie die derzeit geltenden“, so Varnhorn abschließend.