Cloppenburg Eine Diskussion um die Öffnungszeiten des geplanten Ausflugslokals am Cloppenburger Surfsee ist am Montag im Planungs-, Umwelt- und Energieausschuss entbrannt. Die Verwaltung will dem Investor aus Vechta nach derzeitigem Stand eine Außengastronomie nur bis 22 Uhr erlauben. Damit sollen die Anlieger vor übermäßigem Lärm geschützt werden.

Weil der Lärmschutzgutachter wegen Krankheit hatte absagen müssen, wurde er auf Antrag der SPD für die nächste Ausschusssitzung am 29. Januar 2020 erneut eingeladen. Der Satzungsbeschluss für das geplante Ausflugslokal kam somit gar nicht mehr zur Abstimmung. „Wir wollen nichts übers Knie brechen und die Anwohner mit ins Boot holen“, sagte SPD-Fraktionsvorsitzender Jan Oskar Höffmann. CDU-Ausschussvorsitzender Professor Dr. Lucien Olivier nannte das einen „Verzögerungsantrag“.

Stirnrunzeln erzeugte die Marke „22 Uhr“ bei den Sozialdemokraten. Man denke nur an eine laue Sommernacht am Wasser – und noch im Hellen müssten dann die Stühle hochgestellt werden, erklärte SPD-Ausschussmitglied Stefan Riesenbeck. Und wie verfahre man mit den Rauchern, die in fast allen Lokalen vor die Tür müssten und dort dann durch Gespräche Lärm verursachten? Denn im Gebäude gehe es länger als bis 22 Uhr, wenn der Schallschutz gewährleistet sei, hieß es. Und der Parkplatz dürfe sogar bis drei Uhr genutzt werden.

Auf der einen Seite stünden die Rechte der umliegenden Anwohner auf Lärmschutz. Aber auf der anderen Seite – so Höffmann – könne die 22-Uhr-Marke ein Geburtsfehler für den neuen Betrieb sein. Gemeinsam mit dem Lärmschutzgutachter wolle man nach Lösungen suchen.

Wie berichtet, plant ein Investor aus Vechta an der Südseite des stellenweise bis zu zehn Meter tiefen Sees ein neues Ausflugslokal mit 250 Sitzplätzen (inklusive Terrasse) zu bauen. Ein Saalbetrieb und Tagungen könnten dort ebenfalls angesiedelt werden bzw. stattfinden, hieß es im August von der Verwaltung.

Das Gebäude im Bootshausstil soll 26 mal 23 Meter groß und 5,80 Meter hoch werden. Auf dem rund 4700 Quadratmeter großen städtischen Grundstück, dessen Verkauf an den Investor vom Rat bereits am 18. Dezember 2017 beschlossen worden ist, sollen zudem 36 Pkw-Einstellplätze entstehen. Der Parkplatz muss nach den Vorstellungen des Landkreises eingegrünt werden. Darüber hinaus verlangt die Kreisverwaltung, dass der See aus Naturschutzgründen weiterhin nicht komplett umgangen werden kann. „Das wollen wir auch gar nicht“, so der neue städtische Planungsamtsleiter Björn Drebbermüller am Montag.

Und neue Jobs gibt es auch: Die Verwaltung spricht von 20 Vollzeit- und 50 Aushilfsstellen. Bislang ist der Surfsee, der auf dem Stadtplan offiziell „Höltinghauser See“ heißt, vor allem bei Anglern beliebt. Und auch die Aktiven des Vereins Freizeit und Sport treffen sich dort einmal im Jahr zum Eisbaden. Touristisch und gastronomisch ist das Kleinod bislang überhaupt nicht erschlossen.

• Um hinsichtlich des geplanten vierstreifigen Ausbaus der E 233 einen möglichst umfassenden Lärmschutz für Bethen hinzubekommen, hat der Ausschuss am Montag empfohlen, die Häuser in dem betroffenen Gebiet rechtlich künftig nicht mehr einzeln, sondern als zusammenhängendes Gebiet zu betrachten. Damit könne für alle Häuser der gleiche Lärmschutz hergestellt werden, hieß es. Mit der rechtlichen Umwandlung wolle man kein Baugebiet schaffen und schon gar nicht die vier Flüchtlingshäuser nachträglich legalisieren, wie der Politik des Öfteren unterstellt werde, so SPD-Fraktionschef Höffmann. Diese seien bereits zum Zeitpunkt des Baus über § 246 Baugesetzbuch rechtlich abgesichert gewesen.