Cloppenburg Die Fraktion der Grünen im Rat der Stadt Cloppenburg sagt den Schottergärten den Kampf an und beantragt, dass Thema auf die Tagesordnungen des Planungs-, Umwelt und Energieausschusses am 21. August und der Ratssitzung am 16. September aufzunehmen.

Ein Beschlussvorschlag mit vier Punkten soll zur Abstimmung gestellt werden:

1. Der Rat der Stadt Cloppenburg stellt fest, dass sogenannte „Stein- und Schottergärten“ sich negativ auf Bodengesundheit, Wassermanagement, Biodiversität sowie Temperatur in Siedlungen auswirken und beauftragt die Verwaltung, bei der Prüfung und Genehmigung von Bauanträgen auf die Vorgaben der Niedersächsischen Bauordnung zu achten.

2. Hinsichtlich der Grundflächenzahl gelten befestigte Schotter und Kiesflächen als teilversiegelt und sind entsprechend zu berücksichtigen. Wird anstatt eines wasserdurchlässigen Bodenvlies undurchlässige Folie, Beton, Asphalt oder ähnliches verwendet, so liegt Vollversiegelung mit entsprechender Anrechnung vor.

3. Der Rat der Stadt Cloppenburg richtet den dringenden Appell an Haus- und Wohnungseigentümer, bei der Gestaltung von Freiflächen auf eine möglichst naturnahe Bepflanzung mit heimischen Arten zu achten. Der Rat bittet Bürgerinnen und Bürger, vorhandene Versiegelungen möglichst naturnah umzugestalten.

4. Die Verwaltung wird aufgefordert, eine erläuternde Informationsschrift „Ein erholsamer Garten für Menschen, Vögel und Insekten“ zu erstellen und der Öffentlichkeit bekannt zu machen.

In der Begründung schreiben die Grünen, dass Kies- und Schottergärten in Siedlungsgebieten sichtbar zunehmen würden, obwohl eine Begrünung nicht bebauter Flächen eindeutig vorgeschrieben sei. Sie verweisen auf die niedersächsische Bauordnung.

Die Grünen verweisen darauf, dass Grundstücke wertvolle Bestandteile des Ökosystems sind und die Gefahr einer Kellerüberflutung bei versiegelten Flächen steige. Der Fraktionsvorsitzende Michael Jäger betont, dass der Beschlussvorschlag keinen Rückbau der bestehenden Schottergärten vorsehe. Stattdessen will er auf Information und guten Willen setzen.