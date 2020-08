Untersuchung: Stadt schickt Hunderten Senioren Fragebögen

Cloppenburg Im Rahmen des Audits (Untersuchung, ob geforderte Standards erfüllt werden) zum Thema „Familiengerechte Kommune“ sollen auch die Belange und Wünsche von Senioren in Cloppenburg berücksichtigt werden. Dazu zählen vor allem die Bereiche der Freizeitgestaltung und der gesellschaftlichen Teilhabe. Um die Ist-Situation zu ermitteln und daraus gegebenenfalls Maßnahmen im Rahmen des Audits zu entwickeln, hat die Stadt Cloppenburg nun einen Fragebogen zusammengestellt.

Mit Hilfe des Fragebogens sollen von Anfang August an rund 800 Senioren in Cloppenburg zu ihrem Freizeitleben sowie ihrer gesellschaftlichen Teilhabe befragt werden. Die 60- bis 90+-Jährigen, die die Bögen bekommen, seien nach einem Zufallsprinzip ermittelt worden. Sie sollen den Fragebogen per Post erhalten. Ein kostenloser Rückumschlag liege dem Schreiben bei.

Zusätzlich würden auch Fragebögen an Altenpflegeeinrichtungen im Stadtgebiet verschickt. Alle Antworten müssten bis Dienstag, 15. September, wieder bei der Stadt eingegangen sein.

Je mehr Bürger an der Umfrage teilnehmen, desto gezielter könnten Maßnahmen zur Verbesserung eingeleitet und auf die Wünsche und Belange der Senioren eingegangen werden. Die Anonymität der Befragung sowie die Einhaltung des Datenschutzes sind gewährleistet.

Nach der Auswertung würden die Ergebnisse veröffentlicht und im Rahmen der Zielvereinbarung des Audits „Familiengerechte Kommune“ bei Bedarf Maßnahmen in die Wege geleitet. Die Stadtverwaltung bittet um rege Teilnahme.