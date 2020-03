Cloppenburg Die Urnenbestattung in der Natur unter Bäumen wird als Alternative zum klassischen Friedhof aktuell im Rat der Stadt Cloppenburg diskutiert. Um sich selbst ein Bild zu machen, besuchte nun eine Delegation aus Stadtverwaltung und Rat den Friedwald in Bramsche.

Dr. Hans-Adam von Schultzendorf, im Unternehmen Friedwald zuständig für die Kommunalberatung, erläuterte das Konzept und führte die Gruppe durch den Bestattungswald. Viele offene Fragen seien während der Führung kompetent beantwortet worden, berichtet UWG-Fraktionschefin Jutta Klaus im Nachgang. „Herr von Schultzendorf, der sich neben seiner Beratungstätigkeit vorrangig um die Standortentwicklung des Unternehmens kümmert, sieht ausreichend Bedarf für die Einrichtung eines Friedwaldes in Cloppenburg“, so Klaus. Seiner Ansicht nach sei die von den niedersächsischen Landesforsten dafür vorgeschlagene Waldfläche in den Bührener Tannen sehr gut geeignet, so Klaus.

Die Nutzung der Bührener Tannen als Naherholungsgebiet mit Trimm-Dich-Pfad und Waldkindergarten stünde dem nicht entgegen. Denn der Tod sei Teil des Lebens, und es sei gut, wenn im Wald ganz normales Leben stattfände, so von Schultzendorf.

Der Informationsbedarf in der Bevölkerung sei noch groß, waren sich Klaus und Michael Jäger von den Grünen nach dem Termin einig. „Deshalb wollen wir als nächsten Schritt eine öffentliche Veranstaltung zum Thema Friedwald durchführen und zwar direkt vor Ort in der Bührener Tannen“, so die UWG-Politikerin Klaus. Vertreter der Friedwald GmbH, der niedersächsischen Landesforsten und der Verwaltung sollen beteiligt werden.