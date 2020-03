Fallzahl Im Kreis Cloppenburg Steigt Auf 18: Erster Corona-Patient nun in stationärer Behandlung

Cloppenburg /Vechta Die Anzahl der bestätigten Coronafälle ist im Landkreis Cloppenburg am Mittwoch auf 18 Personen gestiegen. Im Vergleich zum Vortag habe sich die Anzahl derjenigen Personen, die aktuell mit dem Virus infiziert seien, also um vier Personen erhöht, teilte die Kreisverwaltung am Dienstagnachmittag um 16.20 Uhr mit. Eine erkrankte Person befinde sich in stationärer Behandlung.

Die bestätigten Coronafälle verteilen sich auf das Kreisgebiet wie folgt: Stadt Cloppenburg (4), Stadt Friesoythe (1), Stadt Löningen (2), Gemeinde Barßel (1), Gemeinde Cappeln (1), Gemeinde Emstek (3), Gemeinde Essen (2), Gemeinde Garrel (3), Gemeinde Saterland (1).

• Verstöße festgestellt

Die Polizei hat am Dienstag in den Kreisen Cloppenburg und Vechta verstärkt die Einhaltung der Corona-Schutzbestimmungen kontrolliert. Dabei stellten die Beamten vereinzelte Verstöße fest.

So wurde in Cloppenburg ein Sonderpostenmarkt darauf hingewiesen, dass Waren, die nicht in der Ausnahmegenehmigung aufgeführt sind, nicht verkauft werden dürfen. In Molbergen versammelten sich drei männliche Erwachsene im Bereich des Dorfparks. Ihnen wurde ein Platzverweis ausgesprochen, dem sie unverzüglich Folge leisteten. Für den Landkreis Vechta sind am Dienstag bislang keine Verstöße bekannt geworden.

• Kreis zufrieden

Landrat Johann Wimberg (CDU) und der Fraktionsvorsitzende der CDU im Kreistag, Hans Götting (CDU), zeigten sich zufrieden mit dem Verhalten eines Großteils der Bevölkerung in der Corona-Krise. In drei bis vier Wochen könne man erkennen, wie erfolgreich die drakonischen Maßnahmen wie eine Kontaktsperre gewesen seien, so Götting.

• Notfall-Pläne

Inzwischen hat der Landkreis als untere Zivilschutzbehörde eine neue Koordinierungsgruppe in Sachen Corona-Krise gegründet. Diese beschäftigt sich nach Angaben von Landrat Wimberg mit der Einrichtung von Notlazaretten, falls die Krankenhäuser im Kreis überfüllt sein sollten. „Wir sind in Planung und Vorbereitung schon einige Schritte weiter“, so Wimberg.

• Bürgertelefon

Offenbar wird das Bürgertelefon des Landkreises Cloppenburg zum Coronavirus sehr gut angenommen: Am Montag habe man 400 Anrufe gezählt, bis Dienstagmittag seien es 150 gewesen, sagte Landrat Wimberg am frühen Dienstagabend in der Kreistagssitzung. Das Telefon unter 04471/15-555 ist montags bis donnerstags von 8.30 bis 12.30 Uhr und von 13.30 bis 16 Uhr, freitags von 8.30 bis 12.30 Uhr sowie samstags und sonntags von 9 bis 12 Uhr besetzt.