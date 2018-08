Cloppenburg /Vechta Drei Millionen Euro soll die Stadt Cloppenburg aus dem Bund-Land-Programm „Stadtumbau West“ erhalten. Darüber hinaus teilten die CDU-Landtagsabgeordneten Christoph Eilers (Cappeln), Karl-Heinz Bley (Garrel) und Dr. Stephan Siemer (Vechta) mit, dass das Land in diesem Jahr die städtebauliche Weiterentwicklung der Städte und Gemeinden in Niedersachsen mit insgesamt rund 186,4 Millionen Euro unterstützt. Die Fördermittel – verteilt auf fünf Programme – ermöglichen es den Kommunen, ihre Ortskerne attraktiv zu gestalten, brachliegende Flächen zu aktivieren, Grün- und Freiflächen zu schaffen sowie die Versorgungssituation im ländlichen Raum zu verbessern.

Im Kreis Cloppenburg profitieren von den Zuschüssen neben der Stadt Cloppenburg auch Friesoythe (300 000 Euro), Lastrup (800 000 Euro) und Garrel (110 000 Euro). Im Kreis Vechta sind Lohne (666 000 Euro) und Goldenstedt (500 000 Euro) Nutznießer des Programms „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“.

Große Freude löste die frohe Kunde aus Hannover bei Cloppenburgs Bürgermeister Dr. Wolfgang Wiese (CDU) aus. „Das ist wirklich erfreuliche Nachricht für die Entwicklung Cloppenburgs“, sagte der Verwaltungschef am Montag auf NWZ-Nachfrage. Wie berichtet, hatte die Stadt für die Jahre 2018 bis 2021 ein ganzes Bündel an Maßnahmen zur Förderung eingereicht: Umgestaltung und rückwärtige Erschließung der Mühlenstraße, Anbindung des Bürgermeister-Heukamp-Parkplatzes über die Straße „Am Krankenhaus“ an die Osterstraße, Bau einer Parkpalette, Umgestaltung des Antoniusplatzes, etc. Die nun bewilligten drei Millionen Euro – den offiziellen Bescheid hat Cloppenburg allerdings noch nicht erhalten – muss die Stadt mit 1,5 Millionen Euro kofinanzieren.

Für die Jahre 2019 bis 2021 sollen sich Bund und Land gemeinsam mit jährlich zwei Millionen Euro an den Maßnahmen beteiligen, während die Stadt mit jeweils einer Million Euro dabei ist. Nun müsse die Stadtverwaltung – so Wiese – im Dialog mit den Anliegern, Grundstücksbesitzern, Einzelhändlern und der Politik klären, welche der genannten Projekte konkret umsetzbar seien. „Wir können froh sein, dass sich gerade auch beim Krankenhaus so viel tut“, kommentierte Wiese. Erste Priorität habe aus seiner Sicht die Umgestaltung und die rückwärtige Erschließung der Mühlenstraße.

Kostenmäßig werden im Übrigen auch die Anlieger ins Boot genommen. Nach Abschluss der Maßnahmen stellt ein Gutachter den neuen Wert einer Immobilie und/oder eines Grundstücks fest. Die Differenz zum vorherigen Wert – der so genannte Sanierungsgewinn – werde, so Wiese, abgeschöpft. Die Sanierung im Bereich „Mühlenstraße/Am Krankenhaus/Antoniusplatz“ sei – so Wiese – der dritte große Block in Sachen Innenstadt-Modernisierung.

Gestartet war man mit dem Quartier Bahnhofstraße/Poststraße/Am Stadtpark, es folgten Bernayplatz/Lange Straße/Marktplatz.