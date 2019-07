Cloppenburg Stellen Sie sich vor, es gilt Tempo 30 – und keiner hält sich dran. Das ist nach Meinung des SPD-Fraktionschefs im Cloppenburger Stadtrat, Jan Oskar Höffmann, Alltag in der Soestestadt. Deswegen hatten die Sozialdemokraten beantragt, dass die Stadtverwaltung Kontakt mit dem Landkreis aufnehmen solle, um eine Ausweitung der Verkehrsüberwachung in der City zu erreichen.

Tempolimit wirkungslos?

Und der Rat musste in seiner Sitzung am Montagabend über diesen Antrag entscheiden. Die Politiker seien es den Bürgern schuldig, die Verkehrssicherheit in der Stadt mithilfe der Blitzer zu erhöhen, warb Höffmann. Wenn die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzungen nicht kontrolliert würden, würden die Tempo-Limits zu einem zahllosen Tiger verkommen, so der Sozialdemokrat.

Gegen mehr Verbote und mehr Kontrollen sprach sich Prof. Dr. Lucien Olivier (CDU) aus. Die Leuten würden sich abgezockt fühlen, man führe durch mehr Blitzer eine Stimmung ein, „dass man beim freien Leben kontrolliert wird“. Der Christdemokrat bezweifelte, dass überhöhte Geschwindigkeit in Cloppenburg zu mehr Unfällen führe.

Zustimmung für den Antrag gab es von den Grünen, wie Fraktionsvorsitzender Michael Jäger sagte. Die Kontrolle seien keine Drangsalierung, weil sich ein Großteil der Bevölkerung an die Regeln halte, antwortete er auf die Abzocke-Vorwürfe der CDU. Jäger sagte, dass die Verkehrsräume immer enger und Regeln immer wichtiger würden – die dann auch stärker kontrolliert werden sollten.

Dr. Hermann Bergmann (IBC) plädierte hingegen für verkehrserzieherische Maßnahmen wie Geschwindigkeitsanzeigetafeln oder mehr Hinweisschildern. Der SPD-Antrag wurde mehrheitlich abgelehnt.

Dreimal Tempo-30

Für mehr Sicherheit auf den Straßen werden in der Stadt drei neue Tempo-30-Zonen vor öffentlichen Einrichtungen ausgewiesen. Bei diesem Thema hatte es eine Änderung gegeben – der zuständige Ausschuss hatte in seiner Sitzung am 6. Juni noch empfohlen, fünf dieser Zonen einzurichten: Bachstraße, Krankenhausstraße, vor der Caritas-Werkstatt am Ostring, an der Friesoyther Straße und an der Straße Pingel-Anton.

Die beiden zuletzt genannten Bereiche wurden nicht von der Verkehrsunfallkommission empfohlen, erläuterte Bürgermeister Dr. Wolfgang Wiese (CDU) den Ratsmitgliedern. Außerdem habe die Verkehrsbehörde alle fünf Straßen auf die Kriterien hin geprüft, die für eine Geschwindigkeitsreduzierung laut Straßenverkehrsordnung nötig sind – und diese würden von der Friesoyther Straße und der Straße vor der Oberschule Pingel Anton nicht erfüllt, ergänzte der zuständige Fachbereichsleiter Armin Nöh.

Deswegen hatte sich der vertraulich tagende Verwaltungsausschuss für Tempo-30 in der Bachstraße, am Ostring und in der Krankenhausstraße ausgesprochen. Die Grünen beantragten in der Sitzung noch einmal die Geschwindigkeitsbegrenzung für alle fünf Straßen – scheiterten damit aber bei 14 Ja- und 18 Nein-Stimmen.