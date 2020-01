Cloppenburg Eine kurzfristige Verbesserung für Fahrradfahrer will die SPD-Fraktion im Cloppenburger Stadtrat erwirken. Das geht aus einer Pressemittelung der Fraktion hervor. Insbesondere die Kirchhofstraße bedürfe einer Optimierung, um eine höhere Sensibilisierung für das „Prinzip Fahrradstraßen“ zu erzielen, heißt es von den Sozialdemokraten.

„Wir haben viel Geld in die Hand genommen und gehofft, mit der Umwandlung der Kirchhofstraße in eine Fahrradstraße den vielen Kindergarten- und Schulkindern sowie Radfahrenden einen sicheren und besonders geschützten Weg durch das allmorgendliche Verkehrschaos zu ermöglichen. Leider wird die Durchfahrtsbeschränkung für Kraftfahrzeuge permanent missachtet“, kritisiert SPD-Ratsherr Stefan Riesenbeck.

Um den Autoverkehr an der Fahrradstraße sprichwörtlich zu bremsen, sollen die Ampeln an beiden Enden der Kirchhofstraße so eingestellt werden, dass jeweils nur drei bis fünf Autos in beziehungsweise aus der Kirchhofstraße fahren können, so die SPD. Außerdem will die Fraktion, dass alle Einbahnstraßen in Cloppenburg für Radler in beide Richtungen freigegeben werden.

„Wenn wir die übrige Verkehrsführung an der Kreuzung optimieren und die Durchfahrt möglichst unattraktiv gestalten, können wir das ursprüngliche Ziel einer Verkehrsberuhigung in der Kirchhofstraße erreichen“, hofft Riesenbeck.

Durch die veränderte Ampelschaltung erhofft sich die SPD einen besseren Verkehrsfluss auf der Lange Straße, Esch- und Löninger Straße, da aus der Kirchhofstraße auf diese Weise nur wenige Fahrzeuge ausfahren könnten. „Die vorgeschlagene Maßnahme wäre kurzfristig und kostengünstig umsetzbar. Ein Versuch ist es wert, der gegenwärtige Zustand ist jedenfalls untragbar“, so Riesenbeck.

Mittelfristig müsste auch die Verkehrssituation am Prozessionsweg sowie in der Bergstraße beleuchtet werden, sagen die Sozialdemokraten. „Die Situation an der Kreuzung der St.-Andreas-Kirche sowie an der Kreuzung Fritz-Reuter-Straße/Löninger Straße sind für Autofahrende untragbar. In der Gesamtschau haben wir aktuell eine Verschlechterung statt einer Verbesserung für alle Verkehrsteilnehmer. Es besteht Handlungsbedarf“, so SPD-Ratsherr Andreas Borchers.