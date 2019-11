Cloppenburg Um ihre Kandidatur zur stellvertretenden CDU-Vorsitzenden, ihre Arbeit in Berlin und über die Landtagswahl in Thüringen sprach die CDU-Bundestagsabgeordnete Silvia Breher am Samstag bei den Landfrauen in Cloppenburg. Etwa 80 Frauen waren der Einladung zum Frühstück bei Döpke gefolgt.

Nach der Begrüßung durch die Teamsprecherin Elisabeth Möller begann Silvia Breher mit dem Referat. Nach einen kurzen Rückblick erzählte die Bundestagsabgeordnete von ihrer politischen Arbeit in Berlin. Seit zwei Jahren ist Silvia Breher für die CDU Mitglied im Bundestag.

So arbeitet sie auch in mehreren Ausschüssen, so auch im Bundesfachausschuss für Umwelt und Landwirtschaft der CDU oder in der Arbeitsgruppe Familie, Senioren, Frauen und Jugend der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Außerdem ist sie sowohl im Fachausschuss für Ernährung und Landwirtschaft als auch im Familienausschusses tätig.

Als wichtig bezeichnete die Abgeordneten den Austausch mit den Kollegen. Die Ausschussarbeit und Planungsarbeit seien wichtige Bereiche ihrer Arbeit. „Über die Arbeit in den Ausschüssen werden die Mehrheiten geschaffen“, sagte Breher.

Aber nicht nur in Berlin wartet Arbeit auf die Löningerin. Die Wahlkreiswochenende seien vor Ort mit etlichen Termin verbunden. „Ich bin überzeugt, das ich etwas erreichen kann“, so Silvia Breher weiter.

Weiter ging sie auf die Landtagswahl in Thüringen ein. Sie forderte für die CDU eine Aufwertung der Pflegeberufe und beklagte einen Glaubensverlust in die Politik. In drei Wochen steht außerdem die Wahl der stellvertretenden Vorsitzenden der CDU an. Silvia Breher stellt sich, wie bereits berichtet, für diesen Posten zur Verfügung. Bei der anschließenden Fragerunde beantwortete Breher weitere Fragen. Am Ende der Veranstaltung erhielt die Bundestagsabgeordnete viel Beifall.