Cloppenburg Um die illegale Entsorgung von Gartenabfällen in der Landschaft einzudämmen, hat der Planungs- und Umweltausschuss des Kreises Cloppenburg dem Kreistag eine Ausdehnung der Öffnungszeiten bei den 13 Wertstoffhöfen im Kreisgebiet zum Beschluss vorgeschlagen. Demnach sollen diese samstags künftig nicht mehr von 9 bis 13 Uhr, sondern von 9 bis 15 Uhr geöffnet sein. Der Kreisausschuss tagt am 12. März, der Kreistag am 24. März – dann gibt es voraussichtlich eine endgültige Entscheidung. Bis dahin gelten die bisherigen Öffnungszeiten.

Wann soll es losgehen?

Die Kreisverwaltung kündigte an, dass die verlängerten Öffnungszeiten nach dem Beschluss schnellstmöglich umgesetzt werden sollen. Da hierzu jedoch das Personalkonzept für die Wertstoffhöfe angepasst, Arbeitsverträge verändert und voraussichtlich auch zusätzliches Personal eingestellt werden müssten, könne derzeit noch kein Zeitpunkt für das Inkrafttreten der erweiterten Öffnungszeiten benannt werden, so der Kreis. Eine Verlängerung der Öffnungszeiten der Entsorgungszentren Stapelfeld und Sedelsberg solle ebenfalls geprüft werden.

Brauchen die Sammelstellen mehr Personal?

Ja. Die Idee, personellen Mehraufwand durch Schließungen im Winter auszugleichen, ist nach Einschätzung der Verwaltung nicht realisierbar, weil an den Sammelstellen nicht nur Grünschnitt, sondern auch andere Wertstoffe angenommen werden.

Wie hoch sind die zusätzlichen Kosten?

Jede Stunde zusätzliche Öffnungszeit kostet den Kreis jährlich 15 000 Euro fürs Personal. Zudem soll nach dem Willen des Fachausschusses für den Mittwoch und den Freitag künftig bereits im März und nicht mehr im April auf die Sommer-Öffnungszeiten umgestellt werden. Mittwochs ist im Sommer von 15 bis 18 Uhr (Winter: 14 bis 17 Uhr) geöffnet und freitags von 14 bis 18 Uhr (13 bis 17 Uhr). Der Sommerplan gilt bis zum 31. Oktober.

Wie steht die Kreisverwaltung zur kostenlosen Annahme von Grün?

Zum Antrag der FDP-Tabeling-Gruppe, die Kosten für die Grünannahme in einem ersten Schritt zu halbieren und bis 2023 ganz auf Gebühren für haushaltsübliche Mengen (zum Beispiel zwei Kubikmeter) zu verzichten, gab es kein Ergebnis.

Die Kreisverwaltung hatte rechtliche Bedenken geltend gemacht, weil nur Gartenbesitzer die kostenlose Grünentsorgung nutzen könnten und eben nicht beispielsweise die Mieter in Mehrfamilienhäusern, heißt es in der Begründung zur ablehnenden Haltung der Verwaltung. Alle müssten die zusätzlichen Kosten mittragen, aber nicht jeder könne die Leistung nutzen. Es komme somit zu einer Quersubventionierung bei den Gebühren.

Wie ist das Abkippen von Grünschnitten rechtlich zu bewerten?

Das Abkippen von Gartenabfällen in der Landschaft als illegale Müllentsorgung sei mindestens eine Ordnungswidrigkeit. Die Tatsache, dass der Kreis für die Annahme eines Abfalls eine Gebühr erhebe, könne „weder als Rechtfertigung noch als Entschuldigung des illegalen Verhaltens vorgetragen werden“.

Nun soll die Verwaltung auf Geheiß des Ausschusses die Möglichkeit einer Gebührenbefreiung rechtlich prüfen lassen – auf dieser Basis will die Politik bis 2021 eine Entscheidung fällen. Gar nicht diskutiert wurde über einen alternativen Vorschlag der Verwaltung, statt den – für die Umwelt vergleichsweise unschädlichen – Grünschnitt die „deutlich mehr schädigenden Abfälle“ wie Fahrzeugreifen, Altholz oder Bauschutt kostenlos anzunehmen.