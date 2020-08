Wirtschaftsminister Althusmann Zu Besuch: Museumsdorf Cloppenburg will endlich mehr Geld vom Land

Cloppenburg Finanziell hat das Museumsdorf Cloppenburg bereits vor der Corona-Krise und den damit verbundenen Einnahmeausfällen am Scheideweg gestanden. Bereits im vergangenen Jahr hatte Museumschefin Dr. Julia to Bühne beim Land und den hiesigen Kommunen einen Mehrbedarf von einer Million Euro pro Jahr angemeldet. Bislang gibt’s nur die Hälfte, wovon das Land mit 400 000 Euro den Löwenanteil zahlt.

„Frau Schulte to Bühne ist in der langen Tradition des Museumsdorfs erst dessen vierter Leiter. Sie möchte nicht abschließen und abbauen, sondern die Zukunft gestalten“, machte der Vorstand der Stiftung Niedersächsisches Freilichtmuseum, Cloppenburgs Landrat Johann Wimberg (CDU), am Donnerstag beim Besuch des CDU-Landeschefs und Wirtschaftsministers Bernd Althusmann auf die strukturelle Unterfinanzierung des Museumsdorfs aufmerksam. Es war übrigens der erste Besuch Althusmanns im Museumsdorf. „Und ich bin gleich ein Fan geworden“, sagte er nach einem Rundgang.

Ein großes Problem – ergänzte der Landtagsabgeordnete Christoph Eilers (CDU/Cappeln) – seien die nun dringend nötigen Investitionen in die Bausubstanz der alten Häuser. Dass die alten Gebäude Jahrzehnte nach deren Wiederaufbau im Museum einmal saniert werden müssten, sei bei der Gründung der Stiftung Museumsdorf nicht bedacht worden. „Und dieser Geburtsfehler holt uns jetzt ein“, meinte Landrat Wimberg. Dazu kommen – wie berichtet – Mehrkosten bei den Versorgungslasten und ein größer werdender Personalbedarf.

Althusmann hütete sich natürlich davor, konkrete Zusagen seitens des Landes zu machen. Er versprach aber, das Problem in Hannover noch einmal anzusprechen und zwischen den zuständigen Ministern Björn Thümler (Wissenschaft und Kultur) sowie Reinhold Hilbers (Finanzen) zu vermitteln.

Von den existenzbedrohenden Problemen der Schausteller während der Corona-Krise berichtete der Cloppenburger Michael Friedrich Althusmann. Friedrich betreibt zurzeit ein Kinderkarussell und einige Süßigkeiten-Buden auf dem Dorfbrink des Museumsdorfs, um ein wenig Umsatz zu machen.

Althusmann sprach sich dafür aus, dass die Corona-Hilfs- und Förderprogramme dringend vereinfacht und entbürokratisiert werden müssten. Es seien bislang erst wenige Mittel abgerufen worden.

Bereits am Donnerstagmittag hatten sich Bund und Länder für eine Verlängerung des Verbots von Großveranstaltungen bis Ende des Jahres ausgesprochen. Ob davon auch kleine Weihnachtsmärkte betroffen seien, müsse vor Ort geprüft werden, erklärte Althusmann dazu. Auf diese Märkte – so Friedrich – setzten die Schausteller ihre letzten Hoffnungen, um Geld für den Winter anzusparen. Er sehe im Januar und Februar existenzielle Probleme auf viele Kollegen zukommen.

Es sei problematisch, so Althusmann, dass sich die Corona-Zahlen im warmen Sommer nicht nach unten korrigiert hätten, sondern angestiegen seien. Er plädierte zudem dafür, Corona-Tests nicht gleich im Risikogebiet oder am Flughafen zu machen, sondern mit einigen Tagen Abstand in den Testzentren. Das verhindere, dass eine Infektion unentdeckt bleibe.

In diesem Zusammenhang appellierte Althusmann an die Corona-Disziplin der Menschen im Lande. Häufig genug sorgten private Feiern mit für einen Anstieg der Infektionszahlen: „Nach dem dritten Bier kommt man sich näher.“