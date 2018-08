Dippoldiswalde /Bösel Dem ein oder anderen Bürger in Dippoldiswalde, der Partnerstadt von Bösel im Osterzgebirge, ist die Scheu bei diesem Thema deutlich anzumerken. Die Niederschlagung des „Prager Frühlings“ durch Soldaten des Ostblocks jährt sich zum 50. Male.

Kein Ereignis im Ostblock ist bis zum Mauerfall so stark in Erinnerung geblieben wie die Zerschlagung des Prager Frühlings 1968 – einer Reformbewegung, die für mehr Freiheit, Demokratie und Pluralismus eingetreten war. In der Nacht zum 21. August 1968 – also vor genau 50 Jahren – marschierten etwa eine halbe Million Soldaten in die damalige Tschechoslowakei ein und besetzten innerhalb weniger Stunden alle strategisch wichtigen Positionen des Landes. Soldaten der Nationalen Volksarmee (NVA) der DDR wurde die Mitwirkung nicht erlaubt.

Am 21. August 1968, ab 1.30 Uhr, wurden alle Grenzübergangsstellen zwischen der DDR und der ČCSSR für den zivilen Verkehr geschlossen und alle weiteren zivilen Kontakte, wie zum Beispiel der Telefon- und Postverkehr, unterbrochen. Für Reisende richtete man sogenannte Sammelräume in Schulen und Ferienlagern ein.

• Kritische Haltung?

Als dann ab dem 20. Oktober 1968 der Abzug von Teilen der verbündeten Invasionstruppen aus der CSSR begann, waren wiederum auch die DDR und ihr Militär gefordert. Der Abzug sollte genauso reibungslos verlaufen wie der Einmarsch. Für die Verlegung der Truppen benötigte man etwa 600 Eisenbahnzüge, wobei allein von der DDR-Reichsbahn rund 240 Züge bereitgestellt werden mussten. Für den Rückmarsch der sowjetischen Truppen in die DDR – drei Divisionen in den Raum Berlin und vier Verbände in die Südgebiete der Republik – waren zwölf Straßen über das Erzgebirge für etwa drei bis vier Tage vollständig freizuhalten.

Das alles geschah rund um Dipps, wie die Stadt kurz genannt wird. Heute erinnern sich viele Bürger ihrer kritischen Haltung zum Einmarsch. Aber so manches sieht bei genauem Blick anders aus. Das obige Bild entstand Ende Oktober beim Passieren von Dipps – also bei der Rückkehr. Offensichtlich wurden die Besatzungen der sowjetischen Panzer beklatscht.

• Auch Widerstände

Natürlich gab es auch Widerstände, die aber von der Staatssicherheit der DDR (Stasi) scharf verfolgt wurden. Viele der damals von der SED sowohl im zivilen als auch im militärischen Bereich Verfolgten sind sich ihrer kritischen politischen Haltung auch in späteren Jahren treu geblieben. Und so verwundert es nicht, wenn auf den großen Montagsdemonstrationen in Leipzig 1989, die bekanntlich den Sturz der SED-Diktatur in der DDR einleiteten, auch Plakate und Transparente mit der Losung „Es lebe der Prager Frühling“ zu sehen waren.

• Das sagen Zeitzeugen

Günter Beyer erinnert sich: „Ich saß im Chemieunterricht in der Mittelschule ganz oben unterm Dach. Gegen neun Uhr kamen dann ununterbrochen Lkw, Spähpanzer, Schwimmpanzer und richtige Panzer von der Reichsstädter Höhe nach Dipps gefahren. Das ging dann bis weit nach Mitternacht. Dann kippte ein Lkw um und fuhr in ein Haus. Er hatte scharfe Granatmunition geladen und fing sofort Feuer. Nur die Zünder waren noch nicht montiert. Die Besatzung stieg in ein anderes Fahrzeug, flüchtete. Danach gab es in regelmäßigen Abständen Explosionen und die Dippser Feuerwehr war machtlos. Sie wusste ja nicht einmal, was sie da löschen sollte. Wenn da Zünder dran gewesen wären, der halbe Ort wäre weg gewesen.“

Dieter Scholz erlebte es so: „Das zerstörte Haus mitten im Ort wurde sofort zugenagelt und abgeklebt. Es sollte keiner merken, keiner durfte drüber reden. Schon Wochen vorher standen im gesamten Sommer die Wälder voller russischer Panzer. Aber auch die Russen wussten nicht, was sie sollten. Dann kam der Abend des 20. August. Ein Lärm, als würde der Krieg ausbrechen. Ich höre auch heute noch oft die Geräusche. Ketten waren an den Fahrzeugen befestigt; sie hielten Behälter für Benzin und Diesel der unzähligen Panzer. Aus allen Ecken und Wäldern sind plötzlich Panzer mit riesigem Getöse und Krach über die einzige Straße Richtung Zinnwald gedonnert.“