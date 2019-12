Frage: Meine Herren, Molbergen, Vechta, Garrel: Das sind nur drei Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit, bei denen die CDU in der Bürgermeisterwahl deutlich den Kürzeren gezogen hat – und das in einem bürgerlich-konservativen Umfeld. Warum bekommt es die CDU offenbar nicht mehr auf die Reihe, für den Wähler überzeugende Kandidaten zu präsentieren?

Schröer: In den drei von Ihnen genannten Städten und Gemeinden ist das sicherlich von unterschiedlichen Umständen und Kriterien abhängig gewesen, die ich so nicht kommentieren möchte. Gleichwohl ist der Zustand der CDU im Bund, im Land und auch auf Kreisebene im Moment nicht so, dass gute CDU-Kandidaten so ohne Weiteres durchkommen. . .

Beeken: . . . und es gibt unter den Bürgern keine enge Parteibindung mehr. Die Stammwählerschaft bricht weg. Es ist unheimlich schwer geworden, für Parteiveranstaltungen die eigene Anhängerschaft noch hinter dem Ofen hervorzulocken. Anders sieht es bei Diskussionsrunden mit allen Kandidaten aus: Da ist – wie jetzt – in Garrel bei der Bürgermeisterwahl die Hütte voll.

Frage: Stichwort Hütte voll: Funktioniert das CDU-Modell zur Kandidatenkür in Mitgliederversammlungen, wo – wie zuletzt in Garrel – keine 100 Leute kommen, überhaupt noch?

Beeken: Die Frage muss man sich in der Tat stellen. Vielleicht sollte man es auch einmal mit einem Online-Voting unter allen Mitgliedern versuchen, so wie es jetzt die SPD bei der Wahl des neuen Bundesvorstands-Duos getan hat.

Schröer: Eine Mitgliederversammlung bildet mitunter nicht das tatsächliche Stimmungsbild ab. Vor allem, wenn es einem der Kandidaten gelingt, seine Anhängerschaft besonders gut zu mobilisieren.

Frage: Im September 2021 wird in Cloppenburg der Bürgermeister gewählt. Der Amtsinhaber Dr. Wolfgang Wiese, seit 2001 dabei und 2016 nur knapp mit den Stimmen der ländlichen Außenbezirke wiedergewählt, will sich im Hinblick auf ein erneutes Antreten noch nicht erklären. Würde die CDU überhaupt noch einmal mit Wolfgang Wiese ins Rennen gehen, der im September 2021 fast 64 Jahre alt ist?

Beeken: Dazu werde ich zum jetzigen Zeitpunkt nichts sagen. Wir haben einen Zeitplan, nach dem wir uns im 1. Halbjahr 2020 dazu äußern.

Frage: Falls es ohne Wiese ins Rennen gehen sollte: In diesen Tagen wird oft der Name Petra Gerlach genannt, die Stadträtin hat sich in den vergangenen Monaten in Cloppenburg bereits einen guten Ruf erworben und dürfte auch Nicht-CDU-Stammwählern gut zu vermitteln sein. Sind Sie schon mit Frau Gerlach im Gespräch?

Beeken: ...auch dazu werde ich nichts sagen...

Schröer: . . . der Rat hat seinerzeit einstimmig die Einstellung von Frau Gerlach als Stadträtin beschlossen, und das ist eine gute Entscheidung für Cloppenburg gewesen. Sie bringt ihre Persönlichkeit, ihr Know-how und ihr Wissen in vollem Umfang ein. So ist die Schaffung des neuen wichtigen Teilbereichs Familie, Bildung und Soziales ihr Verdienst. Zudem wird der Rat von ihr sehr gut informiert.

Frage: Zurück zur Bürgermeisterwahl 2021 in Cloppenburg: Ist es auch eine Option, einen gemeinsamen Kandidaten mit anderen Fraktionen zu präsentieren? Oder ist die Cloppenburger CDU – trotz der jüngsten negativen Ergebnisse in anderen Städten und Gemeinden – noch selbstbewusst genug, alleine einen Bewerber aufzustellen?

Beeken: Die CDU darf schon so selbstbewusst sein und einen eigenen Kandidaten präsentieren. Außerdem sollte der Bürger die Wahl unter mehreren Kandidaten haben . . .

Schröer: . . . dabei muss unser Bewerber oder unsere Bewerberin nicht zwangsläufig auch das CDU-Parteibuch haben. Ich sage es mit den Worten unseres jetzt verstorbenen Altbürgermeisters Joseph Voet: Das Bessere ist der Feind des Guten.

Frage: Was muss anders laufen als zuletzt in Molbergen, Vechta und Garrel – oder davor im Saterland, in Essen, in Friesoythe, in Cappeln oder in Barßel – wo die CDU auch nicht (mehr) den Bürgermeister stellt?

Schröer: Wir müssen dem Bürger erklären, wofür wir stehen. Ein wichtiges Thema wird die künftige Infrastruktur unserer Stadt sein: Und damit meine ich nicht nur die Straßen, sondern auch Kindergärten und Schulen. In einer Stadt mit 37 000 Einwohnern und dem Straßennetz der 1950er müssen wir Durchgangsverkehre aus der Stadt weitestgehend heraushalten. Und das geht zum Beispiel mit der Südtangente . . .

Beeken: . . . und mir ist auch das Thema Nachhaltigkeit wichtig. Schaffen wird es, ein klimaneutrales Baugebiet auszuweisen? Und wie sieht es mit Kinder-Betreuungszeiten rund um die Uhr aus? . . .

Frage: . . . und dafür braucht man engagierte Leute, die im Rat dafür kämpfen. Schon bei der Kommunalwahl 2016 hat die CDU große Schwierigkeiten gehabt, genügend Rats-Kandidaten zu finden.

Beeken: Wir sind in Gesprächen, auch wenn sich das schwierig gestaltet. Wir wollen die Listen mit Bewerbern aus allen Schichten füllen – das ist unser Anspruch.

Frage: Herr Schröer, Sie sitzen seit mehr als 30 Jahren im Rat. Wurde die Arbeit des Rats in der Vergangenheit mehr wertgeschätzt als heute?

Schröer: Auf jeden Fall. Als ich anfing, galt es durchaus als etwas Besonderes, Ratsmitglied zu sein. Heute heißt es: Du bist ja bekloppt.