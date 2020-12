6500 Euro gehen an die Einrichtungen: Anerkennung für die Emsteker Pflegekräfte

Emstek „Weil´s auf Sie ankommt“ heißt die Aktion, die das Pflege-Netzwerk Deutschland ins Leben gerufen hat, um die Arbeit der Pflegekräfte in Zeiten der Corona-Pandemie wertzuschätzen. Auch Politik und Verwaltung der Gemeinde Emstek haben diese Aktion zum Anlass genommen, um den Pflegekräften vor Ort eine besondere Wertschätzung für die noch anspruchsvollere Arbeit entgegenzubringen.

Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie konnte Bürgermeister Michael Fischer (CDU) nur einige wenige Vertreter aus den verschiedenen Pflegeeinrichtungen, die sich im Ort Emstek befinden, in den großen Ratssaal des Rathauses einladen.

Bei Kaffee und Gebäck und natürlich mit viel Abstand zueinander fand eine lockere Gesprächsrunde statt. Dabei waren der Verwaltungschef sowie der Erste Gemeinderat Reiner kl. Holthaus und Richard Cloppenburg als Amtsleiter der Ordnungs- und Sozialverwaltung vor allem an der persönlichen Einschätzung der Pflegekräfte interessiert.

Wie drastisch die Corona-Pandemie die Arbeit mit pflegebedürftigen Personen einschränkt und erschwert, wurde besonders deutlich: Durch neue Arbeitseinteilungen und Schichtsysteme müssten die Mitarbeiter im pflegerischen Bereich viel Mehrarbeit leisten – etwa für die Organisation. Die eigene Familie und die Freizeit blieben oftmals auf der Strecke, hieß es. Anforderungen würden häufig kurzfristig angeordnet und müssten zeitnah umgesetzt werden. Auch die ständige Unsicherheit der Pflegekräfte, ob sie selbst mit dem Virus infiziert sind, sei belastend.

Vor allem aber den Bewohnern der stationären Einrichtungen seien die Folgen der Pandemie deutlich anzumerken. Der Besuch der Angehörigen könne nicht ersetzt werden. Auch der Umgang mit ambulanten Patienten sei schwieriger geworden, da man nicht genau wisse, wie diese, beziehungsweise deren Angehörige, sich außerhalb der Einrichtung im Umgang mit dem Virus verhielten.

Trotz all dieser negativen Auswirkungen der Pandemie gab es aber auch Positives zu berichten: So wurde zum einen die Kreativität aller Mitarbeiter sowohl in der Umsetzung der Vorgaben als auch im Umgang mit den Pflegebedürftigen ausdrücklich gelobt.

Zum anderen stachen aber auch die Bemühungen der Angehörigen, den Kontakt auf andere Art und Weise zu halten, besonders hervor. Von ihnen wurden zum Beispiel Adventskalender für die Bewohnerinnen und Bewohner gebastelt.

Bürgermeister Michael Fischer konnte zum Abschluss des Austausches eine positive Nachricht überbringen: Politik und Verwaltung haben entschieden, die Pflegekräfte der Gemeinde Emstek – gerade jetzt in der Weihnachtszeit – finanziell zu unterstützen. Dazu wird ein Betrag in Höhe von rund 6500 Euro auf die vor Ort ansässigen Pflegeeinrichtungen aufgeteilt, wobei die Anzahl der Mitarbeiter und die Größe der Einrichtung bei der Verteilung eine Rolle spielen werden. Zugute kommen soll das Geld den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – in welcher Form auch immer. Das liege im Ermessen der Einrichtungen.