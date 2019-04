Essen Die Teilnehmer auf der gut besuchten Mitgliederversammlung der Essener SPD im „Hotel am Rathaus“ waren mit dem Rechenschaftsbericht ihres Vorsitzenden Detlef Kolde sehr zufrieden. Die anwesenden Fraktionsmitglieder betonten, dass die Arbeit im Gemeinderat konstruktiv und sehr zielführend vonstatten gehe. Alle großen Bauprojekte wurden im Gemeinderat einstimmig verabschiedet. „Lediglich beim Wegfall der Straßenausbaubeitragssatzung und der Veränderung von Bebauungsplänen mussten wir aus sozialen Gründen unsere Zustimmung verweigern“, so Kolde.

Dr. Sonja von Berg berichtete aus dem Jugend- und Kulturausschuss, dem sie nun seit November 2016 vorsitzt. Auch zu den jetzigen Planungsvorhaben der Grundschule Essen zeigte sie sich von der zuständigen Arbeitsgruppe und dem Architektenbüro überzeugt: „Wir werden eine gute und zukunftsfähige Bildungseinrichtung bauen, wobei auch besonders die infrastrukturellen Veränderungen mit den Bushaltestellen hervorsticht.“

Aus dem Plenum bekam die SPD-Ratsfraktion Aufträge mit auf dem Weg. Dabei geht es um das Fehlen von innerörtlichen Mülleimern und einer öffentlichen Toilette. Kritisiert wurde, dass der Fuß- und Radweg am Sportplatz im Hülsenmoor immer noch nicht befestigt wurde.

Die stellvertretende SPD-Vorsitzende Tülay Tsolak, die in Quakenbrück gleichzeitig das Amt der stellvertretenden Bürgermeisterin ausübt, berichtete, dass Quakenbrück ein großes Problem mit der Schaffung von Wohnraum habe. Auch in der Neustadt, wo es eine enorme Wirtschaftskraft durch die Ansiedlung von Gewerbebetrieben gebe, finde man keine Wohnung. „Wir haben dort eine Bevölkerung mit einem Migrationshintergrund von knapp 50 Prozent“, so Tsolak. „Da wir aber vor allem in diesem Bereich eine Landesförderung durch das Projekt ,Soziale Stadt’ erfahren, hoffen wir auf langfristige Verbesserungen auf dem Wohnungsmarkt. Natürlich ist auch der starke Zuzug von Werkvertragsarbeitern aus dem Bereich Essen mitursächlich für diese Problematik, so Tsolak.